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遠銀Bankee關愛流浪貓狗 攜客戶陪浪浪找家

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導
遠銀Bankee社群銀行攜客戶陪浪浪找家，年底前申辦數位帳戶，次月起享半年5萬元額度內(含)1.6%優存利率。圖/遠東商銀提供
遠銀Bankee社群銀行攜客戶陪浪浪找家，年底前申辦數位帳戶，次月起享半年5萬元額度內(含)1.6%優存利率。圖/遠東商銀提供

每年4月4日除了兒童節外，還是「世界流浪動物日」毛小孩的日子，然而受到新冠疫情影響，流浪貓狗的相關認養活動更是舉步維艱。遠東商銀（2845）Bankee社群銀行支持浪浪別哭中途之家咖啡館，鼓勵民眾來到北中南中途之家用餐，讓自己被萌寵療癒情緒紓解壓力，幫助浪浪維持生活，也給予彼此溫暖陪伴。

此次，遠東商銀Bankee社群銀行與「浪浪別哭中途咖啡館」社會企業合作，邀請民眾一同化身親善大使，即日起至2022年12月31日前，民眾於活動期間內申辦Bankee數位存款帳戶（浪浪別哭中途咖啡館專屬推薦碼VM3084，限量2022位），可於次月起享半年5萬元額度內(含)1.6%優存利率。享優利回饋之餘，還能使用由浪浪別哭提供的150元飲料折價券，在店內用餐與浪浪度過午茶時光。

除了回饋新戶，Bankee社群銀行亦鼓勵既有戶（限量2022位），一同為流浪貓狗盡一份心力，活動期間客戶至「浪浪別哭」咖啡館北中南三家店，即可享飲料品項優惠，每個推薦碼可折抵30元消費，限抵一次。

遠東商銀Bankee社群銀行，全台第一家共享經濟銀行，一路以來幫助社福團體、新創公司及企業實現夢想，也幫助年輕世代圓夢將社群變現，6月底前，客戶透過分享推薦碼，成功推薦親友申辦Bankee數存帳戶，不論成功推薦多少人，推薦人與被推薦人每人都能享半年內新台幣5萬元額度2.6％高利活存，最高可達500萬元額度，無時無刻都能創建經營自己的線上分行（社群圈），輕鬆成為斜槓分行經理（社群圈主），持續為自己增加被動收入。

社會企業 流浪動物

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