永豐衝數位轉型 升級線上金融推小富翁養成計劃

永豐銀行（2890）衝刺數位轉型，利用熱門社群即時通訊軟體，建構一站式線上金融旅程體驗。永豐銀行表示，旗下LINE官方帳號從客戶思維出發，整合逾50項商品資訊與相關服務，將單純社群即時通訊軟體功能再進化，作為實體分行與網路銀行的延伸，攜手客戶創造最佳數位金融服務體驗。為擴大服務範疇，即日起，永豐銀行推出「小富翁養成記」活動，全新升級客戶數位金融旅程。

永豐銀行表示，永豐銀行LINE官方帳號透過實體分行、空中理專與線上意見回饋等多方管道，積極蒐集使用者回饋，聚焦發展「快速綁定、簡易帳務查詢、點對點客戶服務」－「快、易、點」三大優勢。

永豐銀行LINE官方帳號提供逾50項商品資訊與相關服務，包括訂閱通知、智能客服、空中理專、帳務管家、台外幣存款餘額查詢、信用卡帳戶查詢與繳費、信用卡活動登錄及信用卡紅利點數查詢等功能，打造一站式金融查詢平台；截至去(2021)年底，LINE官方帳號好友數約達300萬，實名綁定人數則較前(2020)年底成長45%。

永豐銀行指出，即日起至7月底推出「小富翁養成記」活動，客戶於活動期間內綁定永豐銀行LINE官方帳號，並透過永豐銀行「行動銀行App」、「DAWHO App」或「網路銀行」完成指定LINE匯率到價通知設定、線上換匯及數位金融服務功能體驗等任務，即獲LINE輪盤抽獎機會；如完成進階任務，更有機會抱走AirPods Pro或夏慕尼新香榭鐵板燒即享券，總獎項超過3,000份。