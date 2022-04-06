兆豐主辦誠品生活25億聯貸案 支應新店裕隆城裝修費用

由兆豐銀行（2886）統籌主辦並擔任管理銀行，誠品生活股份有限公司（2926）新台幣25億元聯合授信案，籌組完成，並於2022年4月6日正式簽約。本案獲各大行庫踴躍參貸，超額認參1.2倍，最終以推案金額25億元簽約，顯見銀行團對於誠品生活的發展深具信心。

兆豐銀行積極協助台灣文創產業成長與轉型躍升，本次聯貸案資金，主要做為支應明年即將開幕的新店裕隆城嶄新大店及其他新展店裝修費用，並適時充實中期營運週轉金，對誠品生活致力於「線上線下融合之全通路文化生活生態圈」的未來發展給予實際支持。

兆豐銀行表示，誠品生活2017年起啟動全通路轉型布局，陸續推出全新會員制度、CRM、APP及自建電商平台「誠品線上eslite.com」，今年起將打造台灣為全通路基礎建設最完善基地，實現線上線下流量互導共生關係，把握會員經濟為核心獲利營運模式，開拓多元社區文化生活，擘建以誠品相關營業範疇為圓心之文化生活生態圈。

面對後疫情經濟消費習慣變化，誠品生活進化成為虛實融合營運模式，積極採取「大小並行」模式持續展店。「大」為強化都會大型店獲利動能，結合書店、商場、美食餐飲、運動、劇場等多元體驗，提供在地民眾新的休閒娛樂選擇。「小」則規劃於全台設立具擴散滲透力、模組化營運的社區創新店，結合閱讀、生活、藝文特展及餐飲空間，深入民眾日常生活，推升在地生活消費動能。