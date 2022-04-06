凱基證券新戶享好禮 交易再抽百萬股票兌換金

全球通膨壓力高漲，連帶影響國內物價創新高，主計總處公布通膨年增率已連續七個月超過2%，凱基證券建議，民眾若擔心通膨吃掉存款利息，股票投資將是對抗通膨的利器，不妨掌握券商祭出優惠的機會開立證券帳戶，跨出理財投資的第一步。凱基證券今年針對新開戶客戶送出百萬元獎勵金，另加碼只要達成交易條件就能參加抽獎，有機會再獲得價值新台幣百萬元的股票兌換金。

凱基證券秉持「以客戶為中心」的理念，透過數位創新幫助客戶投資理財更加方便，只要至凱基開立證券帳戶綁定ｅ財庫，就不必再另開銀行帳戶，亦可約定任何一家已擁有的銀行帳戶作為交割戶；無論是證券、複委託、財富管理都可以由單一帳戶扣款，加上凱基採取三合一開戶，一次開戶就可以投資台股、海外股票及基金，提供客戶全方位的投資選擇。除了開戶、交易便利，凱基證券為搶攻新客戶，祭出優惠更不手軟，於活動期間4/1~6/30新開戶的前1萬名客戶，每人可獲得100元獎勵金，透過推薦連結邀請親友成功開戶，還可以再領LINE POINTS 100點；此外，只要推薦達6人以上，推薦點數直接翻倍至200點，每人最高可獲得LINE POINTS 2,000點。

凱基證券同時加碼推出交易抽百萬股票兌換金活動，不限新、舊戶、台股或複委託客戶(除法人戶及外國人)，不限下單管道、模式及類型，只要於4/1~9/30活動期間，台股單筆委託且成交達新台幣10萬元，就可獲得1張台股抽獎券；海外交易不限金額，每筆成交即獲得10張美股抽獎券，單筆成交每達新台幣1萬元，再加碼1張美股抽獎券。凱基證券每月抽出新台幣10萬元等值台股兌換金，每季更會抽出NVIDIA、微軟等美股100股等值股票兌換金，累計抽出兌換金達新台幣100萬元。

凱基證券表示，交易好禮獎項會於每月5號與每季抽出，客戶持有的抽獎券若當次未被抽中，仍可參與下次抽獎機會，也就是說越早交易、交易越多，可參與抽獎的次數越多，中獎機會當然也就越大！