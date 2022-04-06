沒打完兩劑者 富邦人壽要求內外勤今起這麼做

新冠疫情增溫，富邦金控核心子公司富邦人壽嚴控風險，今(6)日起採取更為嚴格的防疫措施。針對未完整接種兩劑疫苗之同仁，除了可出示三日內快篩陰性證明者外，自4/6起，內勤同仁居家上班兩周、外勤業務員暫不進辦公室。

富邦金（2881）表示，各子公司自2021年5月至今，持續實施多項高規格防疫措施，包含居家上班、六個梯次分流上班、管制訪客等，因應Omicron具高度傳染力，富邦金已監督公司各項防疫措施之有效落實，並針對公司場域出現確診者訂有標準應變措施，以快速通報、匡列及處置。

基於清明連續假期本土疫情持續擴散，富邦金再度實施員工快篩健康回報機制，針對富邦金暨各子公司符合風險分級標準之同仁、清潔員及保全人員，已於昨(5)日透過快篩方式監測相關人員健康情況無虞，嚴防群聚感染風險。

中信金（2891）也表示，因應近期國內新型冠狀病毒疫情升溫，中國信託銀行各分行營業單位同仁，於連假前一晚需進行快篩，結果為陰性者，隔日才能進到分行服務。

另外，中信金各子公司的部份業務單位，已啟動分組居家辦公及分流上班，其他均配合中央疫情指揮中心規定辦理相關事宜。

國泰金（2882）方面，金控母公司與子公司因應疫情不確定性，皆持續採取原職場/居家/異地三軌辦公模式，為避免人員聚集風險，亦訂有會議/活動人數上限，且嚴禁會議中飲食。