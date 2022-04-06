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昆山封城 法人預估將影響部分PCB廠4月營收表現

經濟日報 / 記者周克威／台北即時報導

昆山宣布封城，多數企業自4月2日停工至8日，在台股上市櫃公司方面，法人機構表示，欣興（3037）與台光電（2383）公布於昆山子公司暫時停工，預估昆山產能占比分別為20%~25%、30%~40%，影響4月營收4%~6%、7%~10%。

另外，南電（8046）於昆山產能占比約40%，目前進行閉環式管理，不影響公司營運，除此之外，法人預估定穎（6251）於昆山產能占比則約為60%~65%，目前宣布配合政府政策實行輪休調休。台郡（6269）目前未有相關公告，但預估於昆山前段空板製造產能約占40%。

法人機構表示，昆山於4月1日晚間升級防疫措施，宣布2日~6日進行全市多輪核酸檢測、要求企業輪休減產、居家辦公、並管制聯外交通等，5日晚間又宣布將自6日零時至8日24 時，進一步升級疫情防控措施，企業必須實行全封閉管理。

在昆山設有工廠的PCB台商中，欣興於昆山主要生產PCB與HDI的子公司昆山鼎鑫與生產軟板為主的子公司欣興同泰已宣布至2日~6日暫時停工，預估產能占比約20%~25%，依照目前防控措施，預估將影響4月營收約4%至6%（以2日停工至8日計算）。

另外台光電也公布自2日~6日起暫時停工，法人預估台光電昆山產能占比約30%~40%（以2日停工至8日計算），影響04/2022營收約7%至10%。

同時，法人也預估南電昆山產能占比則約40%，主要以生產PCB、BT載板為主。目前公布其昆山廠進行閉環式管理，不影響公司營運。除此之外，預估定穎於昆山產能占比則約為60%~65%，目前宣布配合政府政策實行輪休調休。

位於昆山PCB廠商除了生產受影響外，預估在物流也受到控管下，將些微增加運輸成本以及造成部分出貨遞延，但預估停工尚屬短期營運衝擊，對長期營運無太大影響。

台光電

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