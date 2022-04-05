金融業防疫提高警覺 中信金員工快篩陰性才可進分行

國內疫情升溫，本土病例新再創今年以來新高，國內金融業保持高規格防疫，強調相關防疫措施維持不變，全力配合疫情指揮中心防疫。

民營金控目前以中信金控（2891）防疫最為謹慎，中信金控表示，因應近期國內疫情升溫，中國信託銀行各分行營業單位同仁，於連假前一晚都需進行快篩，結果為陰性者，隔日才能進到分行服務；另部分業務單位已啟動分組居家辦公及分流上班。其他也均配合指揮中心規定辦理相關事宜。

金控龍頭國泰金控（2882）則表示，金控及旗下子公司因應疫情不確定性，皆持採原職場、居家、異地「三軌」辦公模式，且為避免人員聚集風險，也訂有會議、活動人數上限，且嚴禁會議中飲食，各地營業據點另可視各地疫情機動增加其他防疫措施。

富邦金控（2881）也強調，金控及旗下子公司自去年五月至今，持續實施六梯次分流上班，以充分降低人員密集度，同時搭配員工健康監測及管控群聚感染等多項持續營運因應措施，持續審慎與落實防疫。

台新金控（2887）防疫措施也不鬆懈，目前包括上班分流、體溫、消毒等，若非必要禁止跨棟移動，取消聚餐餐敘；雖然目前居家及異地有備案尚未啟動，但隨時可機動因應調整。

至於公股金控方面，至今也都維持疫情以來的高規格防疫措施，目前尚未升級防疫措施，但既有防疫規定都持續執行，若疫情有變化也都將立即因應調整。

以兆豐金（2886）為例，清明連假前就已請各單位提醒同仁，休假期間須注意身體狀況，避免出入人潮洶湧場所，做好防疫措施，銀行內部也沒有完全放鬆防疫措施，所有訪客或快遞等外部人員都不能上樓，午餐也須在個人座位上用餐。