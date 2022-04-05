快訊

柯文哲憂「班班有冷氣」恐跳電 台電出面回應這麼說

烏克蘭美女議員推文控俄軍姦殺婦女 英媒調查後這樣說

養電銷沉痾！要保經代吐上億佣金太難 金管會允分期

經濟日報 / 記者廖珮君／台北即時報導

長久以來，保險公司和保經代、銀行兼營保經代（俗稱通路）合作辦電話行銷模式是：由保險公司提供場地、付租金、水電瓦斯、電話費、甚至訓練電銷人員，但這些電銷人員卻全都登錄在通路端，跟保險公司毫無關係。

換言之，保險公司、跟保經代公司都是各自獨立法人，彼此間沒有雇傭關係下，保險公司此舉，猶如替保經代「養」了這群登錄在保經代公司的員工，這種長久「扭曲」的現象，讓金管會決議下重手導正。

據了解，金管會和保險公司、保經代公司開了四次會議，從違法合作態樣、到實務上如何改善，保經代業者也表達，恐無法一次「吐」上億元給保險公司，金管會也允許合理期間的「分期付款」，避免造成保經代財務問題。

金管會也表示，保險公司若考量與通路合作電銷業務的資安、業務及品質管理的一致性，可由保險公司提供電銷的軟、硬體設備（如場地、電話錄音設備）給通路端使用，但保險公司須將相關成本反映在給付通路的佣金中。

但就電銷招攬人員部分，金管會則要求，須由通路自行聘僱招攬、管理，且由通路自行承擔相關人事、和營業費用，不能再由保險公司「代養」。

金管會也強調，這批電銷團隊，不論是登錄在保經代、又或是跟保險公司簽雇傭合約，都需妥善安置，禁止有大量解雇人員的情況。

保險 金管會 供電

延伸閱讀

未滿15歲身故最高理賠61.5萬 爸媽們投保前必看四重點

開發多功能壽險商品 友邦人壽29度獲金管會績優獎勵

台東拖吊司機事故理賠遭刁難 廢汽車堵保險公司抗議

東航空難 保險公司已向家屬支付14筆、約6,400萬元賠償

相關新聞

央行鷹派再發聲！陳南光：俄遭國際制裁 這兩點應借鏡

俄羅斯入侵烏克蘭後，遭到國際史無前例的聯手制裁行動，中央銀行副總裁陳南光指出，這次制裁有兩點值得我國央行借鏡，首先，台灣...

金融業防疫提高警覺 中信金員工快篩陰性才可進分行

國內疫情升溫，本土病例新再創今年以來新高，國內金融業保持高規格防疫，強調相關防疫措施維持不變，全力配合疫情指揮中心防疫。

台開普通公司債 自4月7日起停止買賣

台開（2841）因無法履行普通公司債所約定義務、經會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性的核閱報告及經金融機構退票經列為...

20年內將翻轉人類生活 法人：元宇宙三大投資重點

目前市場上最熱門的科技話題「元宇宙」離我們很遠嗎？進入虛擬百貨逛街購物，或在家就能體驗到台灣各地旅遊，這些場景都已經不再...

壽險投資俄債 法人：匯兌利多 有望倒賺

國內壽險業投資俄羅斯債券，傳來正面消息，多家業者陸續收到俄國債息，加上不少以美元支付。法人表示，之前認列的損失現在有機會...

新壽收到俄債息 再添一筆

受俄烏戰事衝擊，在俄羅斯陸續釋出已分批償還債息，國內壽險業昨(4)日又傳來好消息，目前提列損失最大的新光人壽，已在3月3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。