養電銷沉痾！要保經代吐上億佣金太難 金管會允分期

長久以來，保險公司和保經代、銀行兼營保經代（俗稱通路）合作辦電話行銷模式是：由保險公司提供場地、付租金、水電瓦斯、電話費、甚至訓練電銷人員，但這些電銷人員卻全都登錄在通路端，跟保險公司毫無關係。

換言之，保險公司、跟保經代公司都是各自獨立法人，彼此間沒有雇傭關係下，保險公司此舉，猶如替保經代「養」了這群登錄在保經代公司的員工，這種長久「扭曲」的現象，讓金管會決議下重手導正。

據了解，金管會和保險公司、保經代公司開了四次會議，從違法合作態樣、到實務上如何改善，保經代業者也表達，恐無法一次「吐」上億元給保險公司，金管會也允許合理期間的「分期付款」，避免造成保經代財務問題。

金管會也表示，保險公司若考量與通路合作電銷業務的資安、業務及品質管理的一致性，可由保險公司提供電銷的軟、硬體設備（如場地、電話錄音設備）給通路端使用，但保險公司須將相關成本反映在給付通路的佣金中。

但就電銷招攬人員部分，金管會則要求，須由通路自行聘僱招攬、管理，且由通路自行承擔相關人事、和營業費用，不能再由保險公司「代養」。

金管會也強調，這批電銷團隊，不論是登錄在保經代、又或是跟保險公司簽雇傭合約，都需妥善安置，禁止有大量解雇人員的情況。