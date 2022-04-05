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首例！禁保險業再替銀行養電銷 金管會要總經理簽聲明

經濟日報 / 記者廖珮君／台北即時報導

金管會金檢發現，竟有保險業者自願幫銀行或保經代通路「養」電銷團隊，支付通路水電瓦斯、租金、人事費用等。金管會要保險業自清、向通路端討回非常規費用，更進一步要求公司、總經理、總稽核和法遵主管簽「聲明書」，若日後再犯，統統要究責。

這也是保險局首度要求保險公司出具聲明書，更明確點名總經理等三位高階經理人，都得具名簽名以示負責。據透露，約有10餘家保險業者都有跟通路做電銷，都得提改善且簽聲明。

金管會官員說，首次要求出具聲明書，有兩大原因，一是，發現此缺失是業界普遍又長久的沉痾，用聲明書讓業者承諾改善，二是，只要業者自清改善就免罰，等於有一次豁免機會，「總不可能一次對十多家業者全部開罰單」。

官員也說，總經理等高階經理人簽了聲明書，表示已自清改善，切結了就不罰，但若再犯、就是加倍處份；但若連聲明都沒簽、被抓到就是直接處份。

金管會3月中發函，要保險業者清查從2016年起至今，所有非常規付給通路端的費用，針對「額外多付」給通路端的電銷通路佣金，需在5月底前完成清查、確認須向通路端追回的金額、簽具聲明書及改善情況函報給保險局。

金管會指出，金檢發現有三大違規態樣，一是通路僅提供客戶名單、沒有招攬，保險公司卻對通路支付佣金，做為取得客戶名單的對價。

二是，保險公司負擔電銷中心的水電瓦斯、租金、電話費及人事成本，而這群電銷人員多數未與保險公司簽雇傭合約，全登錄在通路端，等於由保險公司替通路端「養」這群電銷團隊。

三是，保險公司以廣告費、業務活動費等名目，支付給通路，但既未在合約中約定也非屬通路可收報酬的範圍，等於變相增加給付通路報酬。

保險局要求，若是保險業者有上述第一和第三項缺失者，需在4月底簽具聲明書併同清查及改善情況函報；若是有第二項嚴重缺失者，保險公司得向通路追回從2016年至今的非常規費用，收回金額需全數提列特別盈餘公積、用於彌補保單因損失率惡化產生的虧損。

保險局長施瓊華曾說，保險公司「額外」多支付非常規的費用給這些保代或銀行銷售通路，變相成過高招攬費用，「這可能會反映到保戶上，這對保戶不利」。

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