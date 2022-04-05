央行鷹派再發聲！陳南光：俄遭國際制裁 這兩點應借鏡

俄羅斯入侵烏克蘭後，遭到國際史無前例的聯手制裁行動，中央銀行副總裁陳南光指出，這次制裁有兩點值得我國央行借鏡，首先，台灣央行在外匯資產管理上應更透明公開，讓公眾都能了解並監督，其次，央行對外匯準備的經營績效、風險控管、資產幣別組合與存放地點等，應定期進行安全性評估並進行壓力測試。

陳南光在最新一期的銀行家雜誌以「制裁中央銀行的獨特性」為題發文，在兩篇文章裡，除清楚描述面對國際聯手制裁，俄羅斯央行面臨的困境外，也點出透過此事，我國央行可借鏡之處。

首先，俄羅斯央行自1999年起即按月依照IMF格式公布外幣流動性各項細節，而我國央行則遲至2020年3月起才開始每半年公布這些資料，歷史資料迄今仍未公布；且俄羅斯央行自2014年起按季公布持有各幣別資產占外匯準備與黃金比重及存放地點資料，我國央行至今並未公開持有外匯準備各幣別比重及存放地點資料。

陳南光認為，在與西方長期對峙之下，俄羅斯央行仍然按時公布這些資料，顯然並不認為這是機密資料。原則上朝更透明、公開的外匯資產管理，讓公眾都能了解並監督，應是台灣央行努力的方向。

其次，雖然俄羅斯央行事前做足準備，盡量分散外匯準備的幣別與存放地點，但卻始料未及有那麼多國家，尤其是德、法、日等國願意參與制裁行動，以致大部分海外的資產仍遭凍結。事後來看，雖然俄羅斯央行的努力沒有達到預期的效果，然而俄羅斯央行強烈的風險意識及靈活的管理策略也有值得參考之處。

陳南光說，我國央行應對外匯準備的經營績效、風險控管、資產幣別組合與存放地點等議題，定期進行安全性評估並進行壓力測試。如此，方能在全球經濟環境劇變與地緣政治不確定性下，提升我國央行維持金融穩定的能力、強化我國金融體系面對國內外衝擊下的韌性。

「從這次制裁我們可學到什麼？」陳南光引述《經濟學人》說法指出，歐美各國對俄羅斯祭出的經濟武器，尤其是針對央行的制裁，已讓中國感到驚駭；即使中國擁有大量外匯準備，須考量一旦試圖以武力入侵台灣，要如何抵禦歐美各國的制裁壓力。其實，與俄羅斯相似，中國已進行「去美元化」一段時間，人行也把發行數位人民幣視為提升人民幣地位的重要環節，由於兩岸頻繁經貿往來與地緣關係，我們必須能夠有效因應數位人民幣對於台灣可能的外溢效應，未來我國央行應定期檢視數位人民幣在台灣的流通狀況，並評估各種風險，以維護我國的貨幣主權。