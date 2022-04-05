國泰金蔡宏圖遭冒名投資加密貨幣致富 呼籲民眾別受騙

國泰金控（2882）董事長蔡宏圖被不肖人士虛構投資加密貨幣迅速致富，今(5)日發表聲明，提醒民眾不要受騙上當，以下為國泰金官網上公告的蔡宏圖聲明全文。

【公告】國泰金控蔡宏圖董事長聲明稿

本人頃發現有不明人士虛構本人受訪時稱：本人投資某種加密貨幣得以迅速致富云云之所謂「專題報告」，且冒用「自由時報」之網頁標頭及本人之照片三張，並以網頁連結方式在社群平台上肆意傳播，企圖使閱聽大眾誤認確有該等專訪且本人曾有該等表示。

惟查，本人從未接受如該等網頁所稱之任何專訪，更未曾表達投資某種加密貨幣得以迅速致富之言論，且經細閱該篇報導內容即可輕易發現此完全是一種冒名之詐騙手法，企圖誘使無辜民眾受騙上當，全無可信。

本人期盼閱讀該網頁內容者切勿相信其內容而遭欺詐，且為免接獲該等網頁之民眾因誤認而受有損害，本人特發布澄清聲明如上，並將委任律師向司法機關提出訴追，以懲不法。

蔡宏圖 敬告

111年4月4日