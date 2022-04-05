快訊

獨／國軍形象再出包 少將指揮官偕妻酒聚後疑毆警

國泰金蔡宏圖遭冒名投資加密貨幣致富 呼籲民眾別受騙

經濟日報 / 記者陳怡慈/即時報導

國泰金控（2882）董事長蔡宏圖被不肖人士虛構投資加密貨幣迅速致富，今(5)日發表聲明，提醒民眾不要受騙上當，以下為國泰金官網上公告的蔡宏圖聲明全文。

【公告】國泰金控蔡宏圖董事長聲明稿

本人頃發現有不明人士虛構本人受訪時稱：本人投資某種加密貨幣得以迅速致富云云之所謂「專題報告」，且冒用「自由時報」之網頁標頭及本人之照片三張，並以網頁連結方式在社群平台上肆意傳播，企圖使閱聽大眾誤認確有該等專訪且本人曾有該等表示。

惟查，本人從未接受如該等網頁所稱之任何專訪，更未曾表達投資某種加密貨幣得以迅速致富之言論，且經細閱該篇報導內容即可輕易發現此完全是一種冒名之詐騙手法，企圖誘使無辜民眾受騙上當，全無可信。

本人期盼閱讀該網頁內容者切勿相信其內容而遭欺詐，且為免接獲該等網頁之民眾因誤認而受有損害，本人特發布澄清聲明如上，並將委任律師向司法機關提出訴追，以懲不法。

蔡宏圖 敬告

111年4月4日

國泰金控 蔡宏圖 加密貨幣

延伸閱讀

米其林主廚背書投資加密貨幣致富 刑事局：都是假的

盤點加密貨幣常見風險 專家提供防範建議

比特幣一度漲破4.8萬美元 創今年新高

加密貨幣熱度持續延燒 比特幣人氣不減

相關新聞

台開普通公司債 自4月7日起停止買賣

台開（2841）因無法履行普通公司債所約定義務、經會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性的核閱報告及經金融機構退票經列為...

20年內將翻轉人類生活 法人：元宇宙三大投資重點

目前市場上最熱門的科技話題「元宇宙」離我們很遠嗎？進入虛擬百貨逛街購物，或在家就能體驗到台灣各地旅遊，這些場景都已經不再...

壽險投資俄債 法人：匯兌利多 有望倒賺

國內壽險業投資俄羅斯債券，傳來正面消息，多家業者陸續收到俄國債息，加上不少以美元支付。法人表示，之前認列的損失現在有機會...

新壽收到俄債息 再添一筆

受俄烏戰事衝擊，在俄羅斯陸續釋出已分批償還債息，國內壽險業昨(4)日又傳來好消息，目前提列損失最大的新光人壽，已在3月3...

壽險業高額獎金 吸引行銷菁英

壽險業今年預計徵才近3萬名業務大軍，為達成增員目標，壽險公司卯足全力、各出奇招延攬人才，提供完善的培訓計畫、財務補助、專...

壽險 要徵3萬業務大軍

今年整體壽險業合計將招募近3萬名業務大軍。其中九家壽險公司今（2022）年開出招募業務員目標，預計延攬逾2.6萬名業務新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。