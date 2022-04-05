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20年內將翻轉人類生活 法人：元宇宙三大投資重點

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

目前市場上最熱門的科技話題「元宇宙」離我們很遠嗎？進入虛擬百貨逛街購物，或在家就能體驗到台灣各地旅遊，這些場景都已經不再遙不可及。專家更大膽預期，20年內元宇宙很可能就會翻轉人類生活。

從投資角度來看，許多人關注元宇宙恐成曇花一現的泡沫，對此兆豐投信元宇宙研究團隊表示，元宇宙不只是遊戲，或虛實整合的概念，而是一場新型態，更具互動性的網際網路革命。除了佈局硬體設備相關，長遠更應關注創新商業運用背後的商機，像是雲端、電子支付、虛擬平台等軟硬體整合。

此外，元宇宙架構龐大，需結合多種科技技術來滿足，也有不少人擔憂新型犯罪猖獗存在資安風險，兆豐投信元宇宙團隊強調，從歷史來看每一波科技發展有如雙面刃，但不能忽視資訊科技升級的必要，就像以前詐騙電話盛行之初，也是靠過濾通話的科技技術才逐步改善。

近期股市震盪大，比起關注單一廠商動向，兆豐投信元宇宙研究團隊建議，投資應更全面性，兆豐全球元宇宙科技基金是全台首檔主動操作、囊括元宇宙七大產業鏈趨勢， 將在4月11日至4月15日正式募集，基金保管銀行為臺灣土地銀行，銷售機構包含兆豐商銀、兆豐證券、兆豐投信、高雄銀行、華泰商銀、基富通證券、凱基證券、群益金鼎證券、元富證券、日盛證券、鉅亨投顧等，投資人可從第2季進場長期佈局，迎向第三代互聯網（Web 3.0）時代。

元宇宙 兆豐商銀

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