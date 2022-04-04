本土疫情升溫 專家推薦四款防疫保單比一比

新冠肺炎疫情延燒，中央疫情指揮中心今（4）日公布增加133例本土病例、連四天本土病例破百；憂心清明連假期間，全台大規模人流移動加劇病毒傳播，防疫險詢問度與買氣明顯升溫；至於防疫險該怎麼挑？磊山保經副總陳卡羅推薦國泰、兆豐、泰安與中信產險推出的四款防疫險，民眾可根據自身條件與需求投保。

2022年有哪些防疫險值得關注、投保哪家防疫保單最划算，陳卡羅指出，首先是國泰產險的「疫定平安」，優勢為0-75歲都可以投保，法定疾病住院日額高達3,000元，最高給付45日；疫苗後確診定額保險金為5萬元。

其次則是兆豐產險的「防疫兆護672」，投保年齡最高可至80歲，是目前防疫保單唯一一張年齡最高的投保範圍，隔離費用定額補償保險金為2.5萬元，確診為5萬元。

第三是泰安產險「抗疫雙保2.0」，最大特色是打完疫苗後依舊確診者，住院實支實付，有20萬的額度，這是其他家沒有的保障內容。

第四則是中國信託產險「防疫心生活」，因內容偏陽春型，所以保費相對便宜、CP值高。以「防疫658」而言，法定傳染病隔離費用保險金為2萬元，確診則是6萬元。

陳卡羅表示，不論去（2021）年熱賣的台灣產險「防疫神單」，或是年初亮相不到幾天就下架的的和泰防疫保單，都是以「隔離拿十萬」作為賣點，但近日金管會對各大保險業者提出質疑，強調根據精算後，14天隔離期的補償費用的合理價大約落在5萬元，這也讓後續推出防疫保單方案的保險業者們，紛紛將理賠壓在5萬、3萬等較低價，未來也難以在防疫保單上看見10萬的驚人理賠額。

陳卡羅分析，防疫保單的條款通常針對國籍、年齡、活動足跡和所在地區等基本資料有所限制，且為了避免有心人士「帶病投保」，保單生效前可能還會預設等待期，例如：投保過30天後所診斷出的疾病才能申請理賠等。但根據法定傳染病的特殊狀況，也有部分保險公司會標榜沒有等待期，等於簽約完立刻生效，民眾在投保前，不妨先確認一下「投保限制」與「等待期」的說明，才不會衍生後續的理賠爭議或糾紛。