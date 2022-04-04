未滿15歲身故最高理賠61.5萬 爸媽們投保前必看四重點

今（4）日是一年一度的兒童節，金管會表示，依保險法規定，未滿15歲身故，保險公司可在限額（目前為61.5萬元）內，提供死亡喪葬費用保險金，提醒家長在忙碌於職場工作與家庭生活的同時，不妨利用節日空閒時間，檢視並補足家中小朋友的保障缺口，投保前可注意四項目，避免日後產生爭議。

現行可供小朋友投保的保險商品相當多元，金管會指出，在壽險方面，依109年6月修正的保險法第107條規定，壽險被保險人於滿15歲前身故，保險公司可於限額內提供喪葬費用保險金的給付（遺產及贈與稅法第17條有關遺產稅喪葬費扣除額的一半，目前為61.5萬元），並依保險法第135條規定於傷害保險準用之。

以市面上保險商品來看，目前各家保險公司的壽險及傷害保險商品均已完成修正，以提供被保險人滿15歲前死亡喪葬費用保險金的保障。

外界曾有談論未滿15歲小朋友如未補足喪葬費用保險金的缺口是否將無法投保其他傷害保險商品的疑慮，金管會表示，目前僅無喪葬費用保險金的「傷害失能保險」，保險公司應於未滿15歲被保險人投保時，累計同業喪葬費用保險金額已達保險法第107條規定的限額，並於銷售時明確告知該商品無提供喪葬費用保險金，才能承保該未滿15歲被保險人，以避免衍生爭議。

至於傷害醫療保險商品的投保並不以先滿上述限額為要件，家長可選擇單獨投保或附加傷害醫療保險商品，以加強小朋友因意外傷害事故，所致醫療費用支出的保障。

另為準備小朋友成長及求學過程所需的養育或教育費用，家長可透過投保生存保險或年金保險商品提供保障；另疾病或傷害造成的住院或手術等醫療保障需求，則可透過投保各類健康保險商品因應。

金管會提醒，市場上銷售的保險商品內容多元，投保前除小朋友的保障需求外，亦應評估自身的保費負擔能力，選擇最需要的保障項目，並於投保前應注意四點，包括商品承保條件、保障內容與給付條件、除外責任、等待期間的約定，以避免日後產生不必要的爭議。