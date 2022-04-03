國銀聯貸排名大洗牌 這兩家銀行奪主辦與管理行冠軍

國銀聯貸排名大洗牌。根據研調機構路孚特（Refinitiv）日前公布的最新統計，今(2022)年第1季，華南銀行奪下國銀聯貸主辦金額冠軍，兆豐銀行則在聯貸管理金額上拔得頭籌；該統計彰顯，聯貸市場仍為公股行庫的天下，不論主辦或管理行，八大行庫均強占前八大。

Refinitiv資料指出，今年首季主辦中租（5871）迪和60.36億元，以及新苗汽車6億元等聯貸案的華南銀行，總共主辦17件、共13.72億美元的聯貸，以市占率13.3%奪冠。

其次則是外匯龍頭兆豐銀行，主辦13件聯貸，金額為13.16億美元，市占12.76%緊追華銀身後：第一銀行主辦15件、金額13.06億美元，市占率12.66%排名第三。合作金庫（5880）與土地銀行分居四、五名。

在管理行部分，接連拿下聯貸大案的兆豐銀，首季管理5件聯貸案、金額達22.91億美元，市占率飆升至23.22%，在聯貸管理金額上遙遙領先同業、高居第一。

第一銀行為10件，金額16.81億美元，市占率17.03%居次；合庫銀行14件，金額13.39億美元，市占率13.56%排行季軍。土地銀行與台灣銀行分居四、五名。

兆豐（2886）銀3月聯貸業務大進補，除台泥（1101）逾500億聯貸大案外，也主辦晶圓代工大廠力積電312億元聯貸、狂掃聯貸市場，今年首季取得超過千億元新台幣聯貸案主辦權，再度拿下首季國銀聯貸冠軍。

Refinitiv資料指出，今年第1季，國銀聯貸與管理金額排名，前八大均為公股行庫囊括。首季聯貸主辦行前八大依序為華南銀行、兆豐銀行、第一銀行、合作金庫、土地銀行、台灣銀行、彰化銀行與台灣企銀，合計市占率為73.53%。

在管理行部分，依序為兆豐銀行、第一銀行、合作金庫、土地銀行、台灣銀行、華南銀行、彰化銀行與台灣企銀，合計市占率高達89.64%。