快訊

花蓮傳出消防員確診 全員被召回PCR

國銀聯貸排名大洗牌 這兩家銀行奪主辦與管理行冠軍

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導

國銀聯貸排名大洗牌。根據研調機構路孚特（Refinitiv）日前公布的最新統計，今(2022)年第1季，華南銀行奪下國銀聯貸主辦金額冠軍，兆豐銀行則在聯貸管理金額上拔得頭籌；該統計彰顯，聯貸市場仍為公股行庫的天下，不論主辦或管理行，八大行庫均強占前八大。

Refinitiv資料指出，今年首季主辦中租（5871）迪和60.36億元，以及新苗汽車6億元等聯貸案的華南銀行，總共主辦17件、共13.72億美元的聯貸，以市占率13.3%奪冠。

其次則是外匯龍頭兆豐銀行，主辦13件聯貸，金額為13.16億美元，市占12.76%緊追華銀身後：第一銀行主辦15件、金額13.06億美元，市占率12.66%排名第三。合作金庫（5880）與土地銀行分居四、五名。

在管理行部分，接連拿下聯貸大案的兆豐銀，首季管理5件聯貸案、金額達22.91億美元，市占率飆升至23.22%，在聯貸管理金額上遙遙領先同業、高居第一。

第一銀行為10件，金額16.81億美元，市占率17.03%居次；合庫銀行14件，金額13.39億美元，市占率13.56%排行季軍。土地銀行與台灣銀行分居四、五名。

兆豐（2886）銀3月聯貸業務大進補，除台泥（1101）逾500億聯貸大案外，也主辦晶圓代工大廠力積電312億元聯貸、狂掃聯貸市場，今年首季取得超過千億元新台幣聯貸案主辦權，再度拿下首季國銀聯貸冠軍。

Refinitiv資料指出，今年第1季，國銀聯貸與管理金額排名，前八大均為公股行庫囊括。首季聯貸主辦行前八大依序為華南銀行、兆豐銀行、第一銀行、合作金庫、土地銀行、台灣銀行、彰化銀行與台灣企銀，合計市占率為73.53%。

在管理行部分，依序為兆豐銀行、第一銀行、合作金庫、土地銀行、台灣銀行、華南銀行、彰化銀行與台灣企銀，合計市占率高達89.64%。

兆豐銀行 華南銀行 第一銀行

延伸閱讀

記得對獎 財政部：統一發票已創造638名千萬富翁

台美經貿往來密切 央行：美連26季蟬聯國銀最大曝險國

兆豐銀 主辦蘭城晶英聯貸

三地集團跨足綠能產業 82億元聯貸創業界紀錄

相關新聞

上周遭檢調約談 胡亦嘉：時間點與動機可疑

街口支付創辦人胡亦嘉今日舉辦婚宴，迎娶PTT「表特版」女神莊郁琳，由於日前遭檢調約談，被依背信罪查辦，胡亦嘉表示，因為偵...

影／喜當新郎 胡亦嘉：不可能有傷害投資人的行為

今天為街口董事長胡亦嘉的婚宴，席開五十桌，邀請親朋好友來見證婚禮，會前胡亦嘉接受媒體訪問表示，絕對不可能有任何傷害投資人...

婚前再開砲！街口胡亦嘉：開庭前遭搜索 時機跟動機可疑

街口支付前負責人胡亦嘉今（3）日於台北萬豪酒店舉辦婚宴、迎娶PTT「表特版」女神莊郁琳。胡亦嘉上周遭檢調大動作約談受到媒...

匯市最前線／台幣本周下探28.85元

新台幣對美元上周五（1日）收在28.705元兌1美元，周線貶值9.2分、貶幅0.32％，相較其它亞幣，新台幣貶幅略大。

美元利變保單 報酬率誘人

手上有不少美元，又不想為投資傷神的人，可留意升息浪潮下的高報酬率保單。

台幣Q1重貶9.3角 專家：短線不致貶破28.8

受到聯準會釋出鷹派升息訊號，以及俄烏開戰影響，新台幣對美元匯率今（2022）年以來一路狂貶，第1季大貶9.3角，貶幅高達...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。