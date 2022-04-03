金管會抓銀髮族金融消費六大缺失 這款最嚴重

金管會去年對25家金融機構辦理「銀髮族金融消費者保護」做專案金檢，抓出六大缺失，以亂賣商品給老人最嚴重，包括銷售商品不恰當、投資風險屬性評估欠妥、及讓老人「晉升」為專業投資大戶程序太寬鬆，一旦有爭議，評議中心無法受理專業投資大戶下，老人只能自行向銀行投訴，猶如小蝦米對抗大鯨魚。

金檢六大缺失中，以金融機構沒有做好「商品或服務適合度」最嚴重，有三大態樣，一是，賣給老人長天期、低流動性商品，當老人有急需資金時，中途解約才發現不保本，或是賣給超過老人風險承擔能力的金融商品。

二是，投資風險屬性評估欠妥。金檢發現，有銀行風險屬性評估表設計，根本無法辨識老人風險承擔能力、對老人同一天以網路多次做投資風險屬性評估也沒控管，甚至提高投資風險屬性的當天，老人就買了高風險商品。

銀行主管說，有些高風險商品，限「積極型」投資人才能買，理專為了銷售業績，讓老人投資風險屬性一夕間從「保守」變成「積極」，老人買了高風險商品，理專佣金自然飽飽。

三是，讓老人「晉升」為專業投資人程序過度寬鬆。金檢發現，有銀行讓老人先申購短期或小額商品，就讓老人取得專業投資人資格，或是根本沒有驗證老人財力，資格審查欠嚴謹。

依規定，具有一定財力的專業投資人才能買高收益債券、或是長天期結構型商品，而專業投資人並不在金融消費者保護法的保障範圍內，一旦有爭議，評議中心無法受理下，老人只能跟銀行投訴。

為防堵金融機構對老人不當行銷，金管會去年鎖定25家金融機構做專案金檢，包括十家銀行、六家保險業、六家信合社和三家券商。

其中針對銀行端發現六大缺失，一是，注意和忠實義務原則：如理專長期和客戶有大額資金往來、或是對超過85歲老人做投資，沒有確認老人狀態，二是廣告招攬真實原則，如理專轉介老人借錢支付刷卡買投資型保單，規避保費來源檢核。

三是商品或服務適合度原則，包括賣不恰當商品、風險評估屬性及認定專業大戶程序欠妥，四是告知揭露原則，如投資事後檢核確認作業，未涵蓋所有交易也沒在期限內辦理完成，或確認內容不完整。

五是酬金和業績衡平原則，銀行財務指標，沒有將理專銷售金融商品的風險屬性納入考量，六是申訴保障原則，重大客訴案未將改善措施及進度提報董事會也未檢討原因，甚至處理層級也過低。

檢查局已將缺失態樣，透過銀行公會轉知各銀行，並要求各銀行稽核單位加強查核並督導改善。