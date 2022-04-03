婚前再放炮！街口胡亦嘉：開庭前遭搜索 時機跟動機可疑

街口支付前負責人胡亦嘉今（3）日於台北萬豪酒店舉辦婚宴、迎娶PTT「表特版」女神莊郁琳。胡亦嘉上周遭檢調大動作約談受到媒體關切，胡亦嘉今日下午出面受訪時表示，對於金管會兩年前裁罰案，街口投信已經提出行政訴願，5月行政訴願正式開庭，開庭前檢調卻做大動作搜索調查，「時間點跟動機滿可疑的」。

胡亦嘉今日在萬豪酒店舉辦婚宴，席開近60桌，他在婚宴前接受媒體訪問時表示，兩年前街口投信被金管會裁罰，決定走行政訴願，上周被調查基金銷售的案件，其實包含在金管會的裁罰內容裡，街口投信提出行政訴願裡也有基金銷售的內容。

胡亦嘉表示，關於上周案件，基於偵查不公開無法對案件內容說明，但強調我們遵循所有法令法規、積極配合檢調調查，兩年前被金管會裁罰，走行政訴願的路，上周被調查基金銷售的案件，其實包含在兩年多前金管會的裁罰內容裡，行政訴願裡也有基金銷售一事，今年5月行政訴願將會正式開庭。

胡亦嘉說，「我有點疑惑，一樣的東西，5月正式開庭前需要做很大動作的調查，時間點跟動機滿可疑的。這個案件講到這裡，5月行政法院的庭是公開的，大家有興趣可以去聽。」

胡亦嘉強調，創業是一件非常辛苦的事件，自己創立街口以來一直把消費者保護放在最重要的位置，不可能有傷害投資人、消費者的事，街口最大成就除了擁有500多萬名用戶、在支付平台取得信任外，我們培養很多當地非常優秀的年輕人，在金管會裁罰後，自己已陸續不再擔任街口任何職位，這一兩年都是台灣年輕人自己努力、自己做經營決策，自己已未參與任何經營。社會可以多給街口年輕人一點機會、讓這些人的努力可以被看見。

胡亦嘉說，今天舉辦婚宴後，未來會聚焦在太太身上、也要努力生小孩，要趕快增產報國。

胡亦嘉先前以街口投信名義，向金管會申報賣「期街口布蘭特正2」，違反街口投信內規；檢調上周大動作搜索、約談，胡亦嘉、胡妻莊郁琳、地產大亨楊健一兒子楊立偉等5人，依刑法背信罪查辦，最後胡以1,000萬元交保，妻子莊郁琳諭令50萬元交保。