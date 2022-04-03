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上周遭檢調約談 胡亦嘉：時間點與動機可疑

聯合報 / 記者林海／台北即時報導
街口支付創辦人胡亦嘉今日舉辦婚宴，迎娶PTT「表特版」女神莊郁琳。圖／街口金融科技提供
街口支付創辦人胡亦嘉今日舉辦婚宴，迎娶PTT「表特版」女神莊郁琳。圖／街口金融科技提供

街口支付創辦人胡亦嘉今日舉辦婚宴，迎娶PTT「表特版」女神莊郁琳，由於日前遭檢調約談，被依背信罪查辦，胡亦嘉表示，因為偵查不公開，所以不能對內容說明，僅強調一直遵循所有法律法規，也配合檢察官的調查，但認為先前的大動作調查，時間點與動機都蠻可疑，他不能夠理解。

胡亦嘉為前中華開發總經理、中華開發工業銀行董事長胡定吾次子，畢業於交通大學應用數學系，之後赴美國哥倫比亞大學攻讀碩士，2015年返台，靠著過去在美國對沖基金賺的錢成立街口支付

但胡亦嘉也爭議不斷，不但被金管會開鍘，拔掉投信董事、及停職支付董事長一年，日前還遭檢調約談，被依背信罪查辦。

胡亦嘉表示，在兩年前被金管會裁罰，目前正在走正規的行政訴願，而先前金管會裁罰的已經包含此次調查中有關基金銷售的事情。他也說，行政訴願會在5月正式開庭，因此會有點疑惑，為什麼一樣的東西在正式開庭之前要大動作調查。

胡亦嘉也說，創業是很辛苦的事情，但他一直把消費者保護放在最重要的位置，因此不會有傷害投資人、消費者的事情，而街口最大的成就是成為五百多萬人使用的支付平台，還培養了很多很優秀台灣年輕人。

胡亦嘉表示，金管會做出裁罰後，他就不再擔任街口任何職位，而不任職就不參與經營，這段期間都是都是這些年輕人的努力經營決策，還是希望社會多給街口的年輕人一點機會，讓大家看見這些年輕人。

街口金融科技董事長胡亦嘉日前遭檢調搜索約談。記者張宏業／攝影
街口金融科技董事長胡亦嘉日前遭檢調搜索約談。記者張宏業／攝影

胡亦嘉 金管會 街口支付

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