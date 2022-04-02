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元大證券、銀行APP 首家金融線上服務通過碳足跡驗證

經濟日報 / 記者仝澤蓉/即時報導
國內首家金融線上服務通過碳足跡驗證，元大金攜手客戶響應低碳經濟，實踐永續目標。圖/元大金控提供
國內首家金融線上服務通過碳足跡驗證，元大金攜手客戶響應低碳經濟，實踐永續目標。圖/元大金控提供

元大金控（2885）旗下子公司元大證券「投資先生APP」與元大銀行「行動銀行APP」，通過英國標準協會（BSI） ISO14067碳足跡驗證，成為國內首家推動金融線上服務碳足跡盤查的金融業者，以實際行動響應政府「綠色金融行動方案2.0」政策。

元大證券以服務重點項目「投資先生APP」主動進行ISO14067碳足跡盤查，掌握產品或服務所產生的碳排放對環境的衝擊，截至2022年2月為止，投資先生APP下載人次已逾300多萬，透過ISO14067碳足跡盤查，了解平均每位使用者操作APP每小時平均排放35公克的二氧化碳，後續研擬以碳減量作為與購買碳權達到碳中和，以實際行動持續落實減碳目標。

元大銀行「行動銀行APP」自客戶的操作出發，盤查整個行動應用程式的服務生命週期，直接與間接產生的碳排放量。通過英國標準協會ISO14067產品碳足跡驗證，達到「綠色數位創新」目標，讓消費者使用元大的產品與服務時，也能一同參與元大的碳管理過程，共同為環境永續發展一起努力。

2050年淨零碳排已成為世界趨勢，元大金控及旗下子公司積極響應，讓企業營運轉向低碳排放的商業模式，導入各項國際標準ISO管理系統，讓元大在環境永續作為能持續與國際接軌，透過改善產品與服務的碳排放量，並發揮企業影響力，攜手客戶與供應商響應低碳經濟，為達成淨零碳排目標持續向前邁進。

元大金控 APP 碳排放

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