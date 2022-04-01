俄烏戰爭通膨升 政府退休基金今年累計虧損1,821億元
因俄烏戰爭開打，油價及原物料持續攀升，增添通貨膨脹壓力，加上美、英央行接連升息，全球金融市場全面回檔，截至今年2月底止，包括勞動基金、國保基金、公教人員退撫基金等三大政府主要退休基金，累計虧損擴大為1,821.9億元。
勞動基金運用局副局長劉麗茹今（1）日表示，受到國際地緣政治、及經濟情勢影響，第1季收益會出現明顯且大幅波動，但勞動基金3月收益將會轉正，「看到曙光」，只要經濟基本面仍在，今年後勢仍看好。
整體勞動基金截至今年2月底止規模為5兆2,239億元，其中，新制勞退基金規模為3兆2,409億元，收益率負3.13%；舊制勞退基金規模為9,591億元，收益率負3.43%；勞保基金規模為8,527億元，收益率負3.16%。
受衛生福利部委託管理之國民年金保險基金規模為4,595億元，收益數為負131.1億元，收益率為負2.97%。
退撫基金截至今年2月止，收益數為負173.9億元，收益率為負2.4%，規模7,069.5億元，國內投資金額為3,716.8億元，配置比例為52.58%；國外投資金額為3,352.6億元，配置比例為47.42%。
勞動基金運用局指出，2月因為俄羅斯及烏克蘭地緣政治衝突愈演愈烈，使得油價及原物料持續攀升，供應鏈斷鏈風險升高，增添通貨膨脹壓力，面對高通貨膨脹率，美、英央行將在貨幣政策方向更為積極，導致全球主要股票及債券金融市場連續二個月全面回檔。
因此政府主要退休基金績效全面下修，勞動基金、國保基金、公教人員退撫基金等，截至今年2月底，累計虧損擴大為1,821.9億元，2月單月合計虧損489.8億元。
展望未來，勞動基金運用局表示，今年以來雖然全球新冠疫情仍未結束，但各國陸續解封，有助於經濟活動復甦，惟全球供應鏈運行尚未恢復順暢，通貨膨脹 居高不下，加上近期俄烏爆發軍事衝突，為國際經濟前景增添不確定性。
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