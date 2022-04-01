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悠遊卡嗶卡領回饋 記名卡消費滿888元回饋50元

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導
自4月1日起至4月30日止，只要是記名悠遊卡小額消費滿888元，即可獲贈50元悠遊付現金回饋券。圖/悠遊卡公司提供
自4月1日起至4月30日止，只要是記名悠遊卡小額消費滿888元，即可獲贈50元悠遊付現金回饋券。圖/悠遊卡公司提供

悠遊卡千萬卡友站出來。悠遊卡、悠遊付「卡付合一」緊密合作，自4月1日起至4月30日止，只要是記名悠遊卡小額消費滿888元，即可獲贈50元悠遊付現金回饋券，共有30萬張回饋券等著卡友來領。

流通卡數超過9,000萬張的悠遊卡與擁有近160萬會員的悠遊付可以激起怎麼樣的火花？悠遊卡公司結合旗下兩大支付方式，推出「嗶卡領回饋」活動，「以卡消費、以付回饋」，活動期間使用本人記名的悠遊卡進行小額消費，累計滿額888元，即贈50元悠遊付現金回饋券，每悠遊付帳戶限獲得1張現金回饋券，總回饋上限30萬張。

別忘了，在持悠遊卡消費之前，需先確定這張悠遊卡有無記名，並完成悠遊付帳戶的註冊，同一人持有多張記名悠遊卡之消費可歸戶累計，獲得的現金回饋券在四大超商單筆消費滿100元即可使用。享受全面無接觸的支付生活，「卡付合一」是你最佳的解決方案。

悠遊卡 悠遊付 合一

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