第四屆41AI日登場 永豐金證券打造智能交易投資聯盟

永豐金證券41 AI日全方位智能投資論壇登場，議題聚焦在AI投資應用，包括高頻交易結合AI技術、AI提高股票交易勝率、以及量化程式交易實戰分享，永豐金證券總經理江偉源表示，年輕投資人從數位貨幣圈走向台股交易，為量化交易注入動能，以推動41AI日打造智能交易投資聯盟，成為量化交易生態圈的年度重要活動。

永豐金證券推動數位金融，連續第四年舉辦41AI日活動為台股展現量化交易新視野，今年更吸引眾多高頻交易專家加入論壇活動，議題範圍包括：高頻交易結合AI技術、AI應用於投資與提高股票交易勝率、量化程式交易的短線與波段實戰等，邀請嘉實資訊、高頻交易威旭資訊、策略無限、奔霆資訊、FinLab等新創團隊公司及多位教授與會，分享深化應用AI金融服務與市場接軌，吸引三百多位量化交易投資人參與。

永豐金證券投顧部協理呂正傑表示，在FinTech普及與股市交易制度改變（逐筆撮合及盤中零股交易），市場上出現一群樂於程式學習且發展自己交易策略的量化交易投資人，成交量持續壯大，運用的程式交易平台以XQ全球贏家跟永豐金證券自製的Python API最受青睞，去(2021)年7月推出「豐XQ殿堂」訂閱制服務，投資人能按照操作邏輯學習打造自動化交易，老手可以有效提升交易效率，不懂程式的新人可以學習運用進階選股、盤中監控、交易回測等技巧，滿足不同需求。

江偉源表示，數位原生代的年輕投資人從數位貨幣圈走向台股，為台股量化交易注入動能，永豐金證券塑造「Python API」交易環境、「AI幫你顧」自動化投顧引擎、「豐雲學堂」投資知識旅程、「豐XQ殿堂」訂閱制服務、「大戶投APP」條件式下單服務，從新手到專家團隊，都可以在永豐金證券獲得精進《量化交易》軟體硬體功力，希望讓量化交易專業又容易。

41AI日活動展覽區發表AI智能運用成果，以深度學習(Deep Learning)，包括NLP(自然語言處理)、CNN(卷積神經網路)及LSTM(長短期記憶模型)、K-means分群/RNN(遞歸神經網路)等演算法、結合Line@自動化全天候服務等，應用於「AI幫你顧」及Python API等數位服務，提供Python API開放式架構提供量化交易投資人串接下單、AI預測模型投資機會、市場系統風險監控、財經新聞熱門關鍵字輿情監控、Line@客服機器人等創新服務。