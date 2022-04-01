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胡定吾娶媳婦！胡亦嘉周日萬豪辦婚宴娶表特版女神

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導
街口金科執行長胡亦嘉。圖／聯合報系資料照
街口金科執行長胡亦嘉。圖／聯合報系資料照

街口支付前負責人胡亦嘉將在4月3日（周日）舉辦婚宴、迎娶PTT「表特版」女神莊郁琳。街口支付今（1）日指出，胡亦嘉先生因上周遭檢調約談一事受到媒體朋友的關切，但有鑑於事件尚在偵查程序中，不便針對案件本身多做說明。

胡亦嘉先前以街口投信名義，向金管會申報賣「期街口布蘭特正2」，違反街口投信內規；檢調上周大動作搜索、約談，胡亦嘉、胡妻莊郁琳、地產大亨楊健一兒子楊立偉等5人，依刑法背信罪查辦，最後胡以1,000萬元交保，妻子莊郁琳諭令50萬元交保。

街口支付前董事長胡亦嘉在40不惑之年成婚，完成父親、生華科董座胡定吾心願。胡亦嘉迎娶的新嫁娘莊郁琳是街口支付的員工，年齡比胡亦嘉小13歲，外貌標緻，神似韓國明星潤娥，曾屢次登上網路論壇「批踢踢實業坊（PTT）」表特版（美女版），還被網友封為女神；莊郁琳是胡亦嘉工作上的得力助手，成功幫街口打入日本市場，兩人共譜甜蜜辦公室戀曲，還曾在辦公室上演「愛的迫降」，在玄彬、孫藝珍大婚後，胡亦嘉也將在周日舉辦婚宴迎娶美嬌娘。

胡亦嘉 街口支付

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