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國內央行升息、貨幣市場基金受惠 這兩類投資人最適合

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

美國Eed升息，台灣央行跟進，在3月中旬第1季理監事會議，決議升息1碼，重貼現率由1.125%上調至1.375%，是央行逾10年來首次升息，台新投信認為，在央行升息下，將帶動市場利率維持走升趨勢，可望推升貨幣市場基金投資報酬，貨幣市場基金可望成為短線資金避風港。

根據投信投顧公會最新統計，統計至今年2月底止，國內貨幣市場規模前五大投信依序為台新投信909億元、日盛投信710億元、第一金投信702億元、元大投信662億元、群益投信616億元，規模第一大及第二大投信，差距拉開至近200億元。

台新1699貨幣市場基金經理人楊麗靖指出，「貨幣市場基金」就是投資在「高流動性且較安全的短期工具」，例如短天期的政府債券、銀行定期存單、商業票據等，特色是隨時可以變現、流動性高、安全性高、且會產生利息，買賣手續簡單，因此很多人把貨幣基金當成高息的存款戶口。

楊麗靖指出強調，「貨幣市場基金」本質就是「穩定領息」+「領到到期」，適合退休族及長線投資者。

楊麗靖指出，台幣主要反應較強的經濟成長率、出口成長率(2021年出口金額達4,464億美元，創歷年新高)、龐大的經常帳順差，選擇台幣，可以避免潛在的外匯波動與外匯匯損。

升息 台新

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