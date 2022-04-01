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開發金送愛到偏鄉 營養100計畫開放申請

經濟日報 / 記者仝澤蓉/即時報導
中華開發金控「營養100」計畫開放申請。圖/開發金提供
中華開發金控「營養100」計畫開放申請。圖/開發金提供

偏鄉學校營養午餐受限於經費問題，無法補足學童所需營養，而近來物價上漲，更增加偏鄉學校辦理營養午餐的挑戰。中華開發金控（2883）旗下文教基金會啟動2022年「中華開發營養100分計畫」，預計將投入500萬元，協助偏鄉學校解決困難。即日起至4月30日，開放有需要的偏遠國中、小學，申請營養補助加菜金，幫助下一代補充成長所需營養。

中華開發文教基金會連續17年推動「中華開發營養100分計畫」，至今累計超過新台幣8,500萬元，長期支持偏鄉學童補充營養。近五年均提出申請的桃園市龍潭區三和國小，全校只有52位學童，午餐費收入有限，午餐執秘周老師表示，學童成長期活動量大，僅靠學校收取的午餐經費和政府補助，無法達到學童營養指標，開發金控這項長期計畫，讓孩子們每週能喝到一次鮮乳、兩次水果，補充營養幫助學童體位漸漸接近平均標準。

嘉義縣鹿草鄉下潭國小為了讓偏鄉孩子拓展視野，與外界接軌，運用「中華開發營養100分計畫」提供的加菜金購買多元農產品與水果，「這是櫻桃嗎？在電視上看過耶！」高年級的同學看到櫻桃，發出不可置信的讚嘆聲。去年學童還吃到了智利蘋果、日本柿子、台灣草莓，透過水果生長地，認識世界，同時留下美好的回憶。

開發金控（2883）長期推動ESG，在打造共融力的社會公益策略下，關注學童成長所需營養，今年補助計畫對象含括台東、宜蘭、屏東、高雄、嘉義、南投、彰化、苗栗、新竹、桃園等十個縣市偏鄉學校，歡迎符合條件的偏鄉學校申請。簡章辦法請參考中華開發文教基金會網站：http://www.cdibf.org

偏鄉學校 開發金控

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