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自費醫療增加 宏泰人壽建議挑有選擇權的保單

經濟日報 / 記者陳怡慈/即時報導
實支實付或雙實支實付，可讓醫療險保障更周全。宏泰人壽/提供
實支實付或雙實支實付，可讓醫療險保障更周全。宏泰人壽/提供

宏泰人壽表示，台灣民眾保險意識普及，為了讓未來多一分保障，投保各種不同類型的保險絲毫不手軟，特別是健康醫療險，在現代各種文明病的威脅下，除了實支實付醫療險每人最多只能買三張之外，其他的健康醫療險買再多也不嫌少。

買了這麼多醫療險，在二代健保實施之後，這些醫療險保單條款是否可以支應醫療相關支出，卻是許多保戶心中的問號。

二代健保自2013年1月1日實施之後，除了落實量能負擔的公平性，收入愈多繳的保費愈多及弱勢族群全面性的照顧措施之外，對於一般民眾普遍的影響就是自費項目變多，一旦需要住院治療，醫療費用勢必隨著自付項目增加而增加。

面對制度的改變，很多人認為買了醫療險就沒什麼好怕，住院就可以利用醫療險保單的保險金給付來平衡支出，但如果住院花費不符合保單給付項目，恐怕無法獲得理賠。

許多專家學者皆針對二代健保制度提出不少健康醫療險的購買對策，例如健康醫療險搭配實支實付定期醫療險，甚至是雙實支實付等等；宏泰人壽表示，健康醫療險不論搭配實支實付或是雙實支實付都是可以讓保障更周全的方式。

宏泰人壽也提供保戶另一選擇：如果醫療險保單本身就可以在日額給付型與實支實付型中擇一給付，對於保戶來說，只要一張保單，就可以依自身實際需要選擇保障方式。

在3月底新推出的宏泰人壽三倍防護住院醫療定期保險(HSB)即強調繳費期滿後，讓保戶可以自主選擇，可以先行評估住院日額保險金與實支實付，何者對自己最有利之後，選擇其一申請。

門診手術項目也因應現代醫療需求的趨勢，擴大保障範圍。繳費期滿後，在符合保單條款項目的原則下，最高可享有三倍年繳保險費的理賠給付。

如果手中已有宏泰人壽其他終身型的主契約，則可搭配宏泰人壽三倍守護住院醫療定期保險附約(HSC)；這兩張主附約保單繳費期滿後，實支實付保障年齡最高至90歲。

宏泰人壽認為，健康醫療險對於每一個人不可或缺，建議保戶可衡量自身的經濟能力之後多方比較，或透過業務員專業規劃與建議以調整保險配置。

宏泰人壽也建議，在購買健康醫療險時，保單給付項目、給付範圍都必須納入考量；如能在理賠給付時有主控選擇權，保戶就有彈性空間可以自行評估、選擇最佳方案，讓保單在需要的時刻發揮最大的功效。

宏泰人壽 醫療險 保險金

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