銀行評比 國際證照AFMA扮要角

財經立法促進院院長黃達業指出，台大金融中心銀行競爭力評比已经持續20多年，希望透過評比將銀行經營資訊向大眾傳達並藉此發揮市場機制功能。2017年迄今台湾的銀行評比正式納入非財務經營績效項目，而大陸的銀行評比則將在2022年首次納入非財務經營績效項目，包括領導者遠見與經營策略及國際市場發展能力兩大指標，並逐年調高其權重，期使銀行評比更能精準預測銀行未來的競爭力。

未来評比將更重視金融人才培養，並以各銀行具有CFA、AFMA及FRM、CGFT等高階金融證照總數作為衡量銀行員工國際金融專業度指標。就2021上半年銀行評比國際市場發展能力言，排名前五的有三家進入總排名前五名，顯示國際市場發展能力越強評比總排名也越好。

一、中國信託銀行

國際市場發展能力排名第1的中國信託銀行財務績效排名從2020第7名上升到2021上半年的第4名，總排名名列第2名。主因是它的國際市場發展能力排名持平，蟬聯冠軍寶座。該行2021上半年經營能力與獲利能力皆有進步。

二、玉山銀行

玉山銀行總排名榮獲冠軍，在領導者遠見與經營策略排名為第一名、國際市場發展能力排名獲第二、財務經營績效排名獲第三。該行鼓勵員工積極參與國際金融證照，並提供完善專業獎勵制度，獎勵度排名第一。重視度方面排名亦上揚三名，立於第一，足堪同業效尤。

三、國泰世華銀行

國泰世華銀行領導者穩定，連續三年度都維持第3，2021上半年晉升為第二名，顯示该行領導者獨到眼光與經營方針受到產學界高度肯定。同仁亦以實際行動參與國際金融證照，專業度、獎勵度與重視度均堅實上升,國際市場發展能力排名由第五名進階為第三名。

四、星展銀行

星展銀行由於承接體質差的銀行,因此花相當大力氣來提升財務績效，從32名進步到25名，加上領導者遠見在星籍林鑫川領導下排名也大幅進步（從16名到第6名），且國際市場發展能力也從23進步到第4，總排名從早年31名前進到13名，進步神速。星展有活躍的台北分行及總行全力支持致使國際市場發展能力排名有亮麗表現。在花旗、匯豐、渣打等其它外商排名節節退步下，更凸顯DBS的卓越性。

五、台北富邦銀行

台北富邦銀行財務績效退步主因為財務結構與償債能力、經營能力還有獲利能力的衰退。但領導者遠見與經營策略穩定維持，並微幅上升至2021上半年第3名，展現卓越經營策略成效。在國際市場發展能力員工國際金融證照的加持下，專業度排名得以上升，但因獎勵度(-1)與重視度(-3)排名弱化，使國際市場發展能力排名由第四降至第五。

六、台新銀行

台新銀行財務績效排名從2020第6名退步到2021上半年第9名，主因為財務結構與償債能力及獲利能力退步。領導者遠見與經營策略及國際市場發展能力皆進步2名，尤其是同業互評上升2名以及重視度上升5名、獎勵度上升6名，顯示該行特別重視國際金融專業人才培養。

逐年調高國際市場發展權重 打造國際化金融大軍

銀行評比採循序漸進策略, 從財務績效到包含領導者遠見與經營策略及國際市場發展能力。為強化國際市場發展能力，我們從國際市場金融專業度、獎勵度以及重視度來評估。專業度以員工取得國際級金融專業證照CFA、AFMA、 FRM總張數衡量。獎勵度則以銀行對員工報考補助及獎金或優先升遷來衡量。重視度則以年報及網站是否載明招聘新員工時優先錄取來衡量。考試目的在衡量金融專業而非英文能力，因此AFMA較CFA更適合大中華市場考生需求！

推升台灣金融競爭力

國際市場發展能力占評比權數從5%逐步提升至今年21%, 明年26%,後年31%, 期能引導銀行大量快速培養國際化金融人才，提升台灣國際競爭力以爭取全球金融話語權。因此，我們建議各銀行鼓勵員工取得國際級金融專業證照CFA, AFMA, FRM。