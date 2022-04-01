短線資金轉進 台新投信貨幣基金規模突破900億元居龍頭

中央銀行3月理監事會議決議升息一碼，這是央行逾10年來的首次升息舉動，貨幣市場基金成為短線資金避風港。據投信投顧公會最新統計，統計至今(2022)年2月底止，國內貨幣市場規模前五大投信依序為台新投信909億、日盛投信710億、第一金投信702億、元大投信662億、群益投信616億，規模第一大及第二大投信，差距拉開至近200億元。

台新1699貨幣市場基金入圍第25屆金鑽獎貨幣市場型基金肯定，台新1699貨幣市場基金經理人楊麗靖表示，貨幣市場基金投資在高流動性且較安全的短期工具，如短天期的政府債券、銀行定期存單、商業票據等，特色是隨時可以變現、流動性高、安全性高、且會產生利息，買賣手續簡單，很多人把貨幣基金當成高息的存款戶口。此外，貨幣市場基金本質就是「穩定領息+領到到期」，適合退休族及長線投資者。

楊麗靖說，新台幣主要反應較強的經濟成長率、出口成長率(2021年出口金額達4,464億美元，創歷年新高)、龐大的經常帳順差，所以選擇新台幣，可以避免潛在的外匯波動與外匯匯損。