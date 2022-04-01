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不妙！前2月勞動基金擴大虧損1,517億元、收益率-3.07%

經濟日報 / 記者江睿智／台北即時報導
2021年勞動基金投資成績上周公布，2021年勞退新制1年賺了2836.8億元，換算每個帳戶平均可分配投資收益達2萬3158元，創17年新高。圖／聯合報系資料照片
2021年勞動基金投資成績上周公布，2021年勞退新制1年賺了2836.8億元，換算每個帳戶平均可分配投資收益達2萬3158元，創17年新高。圖／聯合報系資料照片

勞動基金運用局今（1）日發布最新績效。因俄烏戰爭開打，油價及原物料持續攀升，增添通貨膨脹壓力，加上美、英央行接連升息，全球主要股票及債券金融市場全面回檔，截至今年2月底止，勞動基金虧損擴大為1,517億元，收益率為負3.07%。

整體勞動基金截至今年2月底止規模為5兆2,239億元，其中，新制勞退基金規模為3兆2,409億元，收益率負3.13％；舊制勞退基金規模為9,591億元，收益率負3.43％；勞保基金規模為8,527億元，收益率負3.16％。

受衛生福利部委託管理之國民年金保險基金規模為4,595億元，收益數為負131.1億元，收益率為負2.97％；受農業委員會委託管理之農民退休基金規模為 39億元，收益數為負0.08 億元，收益率為負0.24％。

勞動基金運用局表示，勞動基金以追求長期穩健收益為目標，為提升基金之運用成效，分散布局於全球股票、債券及另類資產，今年以來全球金融市場大幅下跌， 勞動基金運用局強化風險控管，以降低市場衝擊。基金短期運用績效雖受到波及，然以長期投資績效來看，整體勞動 基金近10年多（2012至2021年2月）平均報酬率為5.25％，近5年（2017至2021年2月）平均報酬率則為 6.09％，長期投資績效穩健。

勞動基金運用局指出，2月因為俄羅斯及烏克蘭地緣政治衝突愈演愈烈，使得油價及原物料持續攀升，供應鏈斷鏈風險升高，增添通貨膨脹壓力，面對高通貨 膨脹率，美、英央行將在貨幣政策方向更為積極，導致全球主要股票及債券金融市場連續2個月全面回檔，致今年截至2月底之評價後收益數為負1,516.9 億元，收益率負3.07％，2月單月虧損421億元。

展望未來，勞動基金運用局表示，今年以來雖然全球新冠疫情仍未結束，但各國陸續解封，有助於經濟活動復甦，惟全球供應鏈運行尚未恢復順暢，通貨膨脹居高不下，加上近期俄烏爆發軍事衝突，為國際經濟前景增添不確定性。

勞動基金 國民年金保險

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