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台壽打造失智保障三部曲 首創輕度就賠失智保單

經濟日報 / 記者仝澤蓉/即時報導
台灣人壽推出全台首創「輕度就賠」失智保單，為滿足失智者實際需求，補足保障不足。圖／台灣人壽提供
台灣人壽推出全台首創「輕度就賠」失智保單，為滿足失智者實際需求，補足保障不足。圖／台灣人壽提供

面對人口老化，失智風險提升，台灣第一張「輕度就賠」失智保單上市，台灣人壽推出業界首創的輕度失智保單「台灣人壽全心全憶一年定期健康保險」，提供失智保障三部曲，不僅首創輕度失智就理賠，更涵蓋中重度失智雙重給付以及身故保險金，降低失智家庭的經濟衝擊，為民眾撐起一張預防失智風險的防護網，補足保障缺口。

統計顯示，2031年台灣的失智人口將超過46萬人，每100人中就有兩位失智者，而目前各家保險公司提供的失智保障，必須符合臨床失智症評估量表（Clinical Dementia Rating, CDR）2分（含）以上的中重度失智條件，才能啟動理賠。

根據衛生福利部統計，全國失智人口中，中重度失智者約佔26%，輕度失智者卻高達34%，可見許多輕度失智者的需求長久被忽略，失智者平均須面臨8至10年長期抗戰的病程，照護成本驚人，許多家屬為了照顧失智親人被迫離開職場，造成更大的財務壓力。

台灣人壽總經理莊中慶表示，台灣人壽首創「輕度就賠」失智保單，就是希望補足收入缺口，輕度失智可以安心及早治療，不再因為無法負擔醫療費用而錯過黃金治療期，成為守護失智者和照顧者的最佳後盾。

以40歲男性投保「台灣人壽全心全憶一年定期健康保險」為例，保險金額新台幣（下同）5萬元，首期與續期保險費皆享1%保費轉帳折扣，第一年實繳保費4,173元，就享有失智保障三部曲給付：

首部曲「首創」輕度給付，一旦診斷符合認知功能障礙初期（輕度失智，CDR 1分），即先給付15萬元（三倍保額）。讓輕度失智患者及早接受治療，延緩認知功能下降的速度。

二部曲中重度失智「雙重」給付，若保戶後續診斷符合認知功能障礙（中重度失智，CDR 2分（含）以上），不僅給付135萬元（30倍保額扣除應領初期的3倍保額）一次保險金，每年生存再給付60萬元（12倍保額）分期保險金，最高給付16年，分期給付補足長期療養、甚至無法工作的經濟缺口，享有更好的醫療及生活品質。

三部曲「三十倍」身故保障，若保戶未罹患認知功能障礙即身故，仍享有150萬（30倍保額）身故保險金，可留愛家人，提升保費效益。

失智症 保險金 台灣人壽

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