升息干擾！壽險業投資收益減少 伺機加碼海外債

受資本市場波動，據金管會統計，今年前二月壽險業投資淨收益達2,352億元，較去年同期減少223億元，保險局表示，去年股市行情佳，壽險業可實現利益空間大，但今年在升息議題干擾下相對受限，使得投資淨收益減少。

金管會今天公布壽險業投資概況，今年前二月壽險業投資淨收益為2,352億元，較去年同期的2,575億元、減少8.6%。保險局分析，主要是「去年股市漲、壽險業賺較多」，反觀今年在升議題干擾下，壽險業可實現利益空間相對受限，使得投資淨收益呈現減少態勢。

進一步觀察保險業持有債券部位，截至今年2月底，壽險業投資債券的帳面價值為18兆9,901億元，較上月底的18兆8,178億元、微幅增加1,723億元，顯見壽險業有持續加碼債券的部位；產險業今年二月底帳列的債券金額為856億元，則與1月底持平。

壽險業者表示，按照過往經驗來看，壽險業在資產配置上，以債券收取固定收益為主，此次升息對新錢投資報酬率將更好，進一步帶動經常性收益，接下來市場預期還有好幾次的升息訊號，未來將依各國央行的升息步調，伺機加碼海外債券部位。

不過，受到海外債券殖利率持續反彈，壽險業者也說，原先既有的債券評價利益大減，拖累壽險業淨值2月底淨值降至2兆2,406億元，單月減少1,820億元，累計前二月淨值蒸發4,816億元，而3月同樣面臨升息、通膨、殖利率反彈、股市波動，淨值恐持續下探。