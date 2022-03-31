快訊

金門也失守...台中婚宴群聚持續延燒 12縣市確診足跡一次看

「每日確診破百不意外」 醫籲：2大方面著手降衝擊

升息干擾！壽險業投資收益減少 伺機加碼海外債

經濟日報 / 記者紀佳妘／即時報導

受資本市場波動，據金管會統計，今年前二月壽險業投資淨收益達2,352億元，較去年同期減少223億元，保險局表示，去年股市行情佳，壽險業可實現利益空間大，但今年在升息議題干擾下相對受限，使得投資淨收益減少。

金管會今天公布壽險業投資概況，今年前二月壽險業投資淨收益為2,352億元，較去年同期的2,575億元、減少8.6%。保險局分析，主要是「去年股市漲、壽險業賺較多」，反觀今年在升議題干擾下，壽險業可實現利益空間相對受限，使得投資淨收益呈現減少態勢。

進一步觀察保險業持有債券部位，截至今年2月底，壽險業投資債券的帳面價值為18兆9,901億元，較上月底的18兆8,178億元、微幅增加1,723億元，顯見壽險業有持續加碼債券的部位；產險業今年二月底帳列的債券金額為856億元，則與1月底持平。

壽險業者表示，按照過往經驗來看，壽險業在資產配置上，以債券收取固定收益為主，此次升息對新錢投資報酬率將更好，進一步帶動經常性收益，接下來市場預期還有好幾次的升息訊號，未來將依各國央行的升息步調，伺機加碼海外債券部位。

不過，受到海外債券殖利率持續反彈，壽險業者也說，原先既有的債券評價利益大減，拖累壽險業淨值2月底淨值降至2兆2,406億元，單月減少1,820億元，累計前二月淨值蒸發4,816億元，而3月同樣面臨升息、通膨、殖利率反彈、股市波動，淨值恐持續下探。

壽險業 債券

延伸閱讀

金管會抓違規徵求委託書 鐵腕祭出表決權將不算數

雙空夾擊 壽險2月獲利腰斬

商用不動產 壽險布局核心地區物件

李克強召開國常會 部署債券運用、有效投資

相關新聞

壽險業、出口商好補！首季新台幣匯率貶逾9角 貶幅3.26%

受到聯準會釋出鷹派升息訊號，以及俄烏開戰影響，新台幣對美元匯率今(2022)年以來一路狂貶，第1季大貶9.3角，貶幅高達...

金管會祭大刀！委託書犯四大誡 一年內禁止徵求

去年光洋科（1785）經營權之爭，讓外界檢討委託書規則聲浪再起。金管會今（31）日晚間宣布，修改委託書規則，增訂四項重大...

4月宣告利率調升 台壽、友邦、元大率先鳴槍

反映美國與台灣相繼升息，台灣人壽、AIA友邦人壽、元大人壽率先決定，4月1日將調升宣告利率，回饋保戶。台壽大手筆調升20...

新光金、台新金併？ 金管會：三方面檢視

新光金控與台新金金傳出併購「有譜」？據了解，新光金有董事提案，成立新光金與台新金合併專案小組，以研究併購的可行性。金管會...

與新光金合併有譜？ 台新金：若有機會合作是好事

新光金（2888）與台新金（2887）傳出有望合併！市場消息傳出，新光金在3月29日董事會臨時動議上，提出將成立與台新金...

新光金、台新金合併有譜？ 金管會六字回應

新光金（2888）與台新金（2887）今（31）日再度傳出合併可能，金管會對此表示，「尊重市場機制」，由併購雙方決定，鼓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。