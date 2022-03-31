金管會祭大刀！委託書犯四大誡 一年內禁止徵求

去年光洋科（1785）經營權之爭，讓外界檢討委託書規則聲浪再起。金管會今（31）日晚間宣布，修改委託書規則，增訂四項重大違規徵求委託書情況，包括價購委託書、利用他人名義取得、超額徵求委託書、及不符徵求資格等，一旦查獲，除最重罰鍰480萬元、表決權不計，更限制一年內禁止再擔任徵求人。

證期局副局長蔡麗玲說，此法規預告60天，最晚7月底前就會生效上路。

相關官員說，例如今年5~6月被查獲價購委託書，7月法規生效處份，就是從7月處份日起一年內禁止再做徵求。

據金管會統計，過去這四項重大違規態樣中，以價購委託書、及不符徵求人資格被查獲各達4件最多，超額徵求也有3件，合計11件，其他違規態樣還包括沒有公平對待發放紀念品等。

蔡麗玲說，若以整體委託書違規來看，以去年違規共4件最多，罰鍰最重是2018年當年曾祭出96萬元罰單最高。