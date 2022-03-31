老人跌倒風險高 快用一招投保減輕醫療重擔

台灣即將邁入超高齡化社會，65歲以上長者獨居人數也持續增多，產險業者建議，面對年齡漸長，意外風險隨之增加，所產生的意外傷害醫療費用，恐成為一筆龐大的開銷，因此為轉嫁風險，保障規劃不可少。

銀髮退休族群往往年齡已屆60歲以上，家中子女也多各自成家立業。據內政部不動產資訊平台最新統計，2021年第3季僅有65歲以上老年人口的居住宅數將近64萬宅，創下自有統計數據以來新高。

長者們獨自生活，不僅日常諸多不便，還因年齡漸長，意外風險也隨之增加，若沒有保險支撐，所產生的意外傷害醫療費用也可能成為重大的經濟負擔，如家中老年人在浴室跌到時有所聞，輕則骨折、嚴重失能甚至死亡，2018年國健署公布「跌倒」高居65歲以上長者事故傷害死亡主因第二名，相關的風險不可忽視。

銀髮退休族群在規劃保險的過程中，同時也面臨保險公司的核保、體況檢視等條件，因此如何規劃投保、怎麼保的恰恰好也成為一門學問。和泰產險產表示，為銀髮族設計推出「銀樂享」個人傷害保險專案，內容提供「實支實付傷害醫療保險金」與「住院日額」的雙層醫療保障，在有意外傷害必要支出醫療費用的時候可以補償相關需求。

同時，該專案也特別提供看護費用保險金及特定失能生活扶助保險金，和泰產險指出，在不幸發生意外事故造成嚴重失能者，不需過度擔心無法負擔相關照護的費用，減少經濟負擔。

另對於長者搭乘大眾運輸工具、遭遇地震發生意外身故或失能時還會額外增加保障給付，特別規劃可升級加保救護車運送保險金、實支實付傷害醫療等醫療保障。以70-74歲長者為例，不分性別，基本方案保費一年不到3千元，投保免體檢，輕鬆擁有保障。