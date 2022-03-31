4月宣告利率調升 台壽、友邦、元大率先鳴槍

反映美國與台灣相繼升息，台灣人壽、AIA友邦人壽、元大人壽率先決定，4月1日將調升宣告利率，回饋保戶。台壽大手筆調升206張保單，調幅最高0.1個百分點，美元、新台幣都有；友邦的美元宣告利率原本就是市場最高，本次調升0.05個百分點後，更是一舉讓市售美元宣告利率的天花板，從3.3%拉高至3.35%。

元大人壽4月1日將調升三檔美元保單的宣告利率，調幅0.05個百分點，最高宣告利率從3.25%增至3.3%。

台灣人壽表示，美元保障型商品最大升幅0.1個百分點，調升後，最高宣告利率為3.35%；美元儲蓄型最大升幅也是0.1個百分點，調升後最高宣告利率為2.80%。

新台幣保障型與儲蓄型，最大升幅都是0.1個百分點，保障型調升後，最高宣告利率為2.20%；儲蓄型調升後，最高宣告利率為2.05%。

台灣人壽4月1日將調整207張商品，37張現售、170張停售，206張調升，一張調降。

AIA友邦人壽表示，4月1日將調升五張美元利率變動型保單，宣告利率全部從3.3%增至3.35%，包括：三富人生美元利率變動型終身壽險、守富人生美元利率變動型終身壽險、創富人生美元利率變動型終身壽險、永富99美元利率變動型還本終身保險、樂退699美元利率變動型還本終身保險。

元大人壽調升的三張美元保單分別為，世代相傳美元利率變動型終身壽險，3.25% 升至3.3%；元大人壽美利傳美元利率變動型終身壽險，3.2% 升至3.25%；元大人壽優利美元利率變動型增額終身壽險，3.1%升至3.15%。

壽險業者指出，宣告利率對利變年金的影響為，年金在累積期間，用宣告利率來滾存保單價值準備金，宣告利率愈高，保價金滾存效果愈好，要保人日後可領的年金愈多。

市售利變保單多為月宣告、年適用型態，少數也有月宣告、月適用，幾乎都是複利滾存。

宣告利率對利變壽險的影響為，用宣告利率高於預定利率的部分，來計算增值回饋分享金，宣告利率愈高，保戶可以領到的增值回饋分享金愈多。

增值回饋分享金可以用來增加保額、直接付現給要保人，也可以放在保險公司複利滾存，要保人日後再領取現金。

假設保單價值準備金有100萬元，宣告利率走高0.1個百分點，月宣告、年適用之下，代表未來一年保價金可多出1,000元。