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國銀香港聯貸案驚爆踩雷 2月逾放金額大增62億元

經濟日報 / 記者紀佳妘／即時報導

國銀香港分行聯貸案踩雷，今年2月整體國銀逾放金額較上月大增62億元，逾放比也較上月提高0.02個百分點，金管會銀行局今（31）日表示，有一家國銀的香港分行與OBU分行聯貸案出現客戶積欠本息達三個月未繳的情況所致，由於該客戶於3月恢復正常繳息，預期3月整體國銀逾放金額、逾放比將會大幅降低。

根據金管會統計，截至今年2月底止，本國銀行逾期放款金額為626億元，較上月底增加62億元；逾期放款比率為0.18%，較上月底增加0.02個百分點，但仍較去年同期減少0.04個百分點。

金管會銀行局副局長林志吉指出，主要是有一家國銀的香港分行與OBU分行聯貸案出現客戶積欠本息達三個月未繳的情況，這部分就增加近50億元，導致整體國銀逾放金額從上個月的564億元增至626億元、逾放比提高的原因。

林志吉表示，該客戶是香港企業，由於該聯貸案有主辦行指派監管人處分相關擔保品，參貸的國銀會配合主辦行採取一致性的行動，如今最新獲得訊息是該客戶在今年三月已恢復正常繳息，因此預期三月國銀逾放比將大幅降低。

統計指出，到今年2月底為止，本國銀行放款總餘額34兆3,411億元，較上月底增加1,324億元；月增放款前三大銀行依序為合庫銀（366億元）、永豐銀（345億元）及彰銀（195億元）。

針對2月放款增加1,324億元，林志吉分析，從營業單位來看，貢獻較多的是國內總分行增加539億元、海外分行則增加456億元；若從對象別來看，主要是來自個人放款增加579億元、民營527億元；另從用途別來看，主要是購置不動產826億元、營運周轉金422億元。

整體來看，林志吉推估，放款持續成長代表整體經濟環境好轉，市場有資金需求，包括政府機關公營事業撥貸、民營企業放款增加。

統計發現，今年2月底本國銀行備抵呆帳占逾期放款的覆蓋率為730.92%，較上月底的810.86%減少79.94個百分點，整體備抵呆帳提列情形仍屬穩健。金管會表示，將持續督促銀行提升資產品質及健全財務結構。

聯貸案 金管會

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