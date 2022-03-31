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新光金、台新金併？ 金管會：三方面檢視

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導
傳出新光金併台新金有譜？金管會表示尊重市場機制。記者戴瑞瑤／攝影
傳出新光金併台新金有譜？金管會表示尊重市場機制。記者戴瑞瑤／攝影

新光金控台新金金傳出併購「有譜」？據了解，新光金有董事提案，成立新光金與台新金合併專案小組，以研究併購的可行性。金管會今表示，金融機構整併由併購雙方決定，金管會尊重市場機制，對於金控申請轉投資，金管會將就資本結構健全、資金來源妥適性、守法性等三方面檢視。

新光金、台新金「兄弟」合併的消息已流傳多年，但都未見實現。據了解，新光金董事會中洪士琪董事以臨時動議，提案成立專案小組來研究可行性，但董事還未針對此有深入討論，董事會未完全通過此提案，如果董事有進一步討論並作成決議，屆時會對外公告。

市場人士認為，彰銀案剛獲得緩解，台新金順利併保德信人壽，獲利正在起飛階段，同時也承諾金管會對保德信人壽的增資方案；反觀新光金旗下的新光人壽近期受到俄債投資減損影響，且目前負面消息纏身，短期內不是一方想併就能併購得成的。

金管會銀行局表示，金融機構整併由併購雙方決定，金管會尊重市場機制，對於金控申請轉投資，會就資本結構健全、資金來源妥適、守法性等檢視，且會要求持續健全經營。

台新金 新光金控 金管會

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