與新光金合併有譜？ 台新金：若有機會合作是好事

新光金（2888）與台新金（2887）傳出有望合併！市場消息傳出，新光金在3月29日董事會臨時動議上，提出將成立與台新金合併的研究小組，對此，台新金下午給出兩點正式回應。

1、台新金事先並不知情，截至目前也未收到正式之評估邀請。後續倘若有收到邀約，台新金會以正面開放的態度進行評估。 2丶台新和新光都是泛新光集團的公司，「本來幾年前也談過此事，這次大家如果有機會能夠一起合作努力看看」，也是一件好的事情。

新光金正面看待合併案，然而，被點名有意願成立研究小組的新光金，代理發言人呂雅茹則表示，「董事會中討論的內容，不予評論，若有任何決議事項，將依規定辦理公告，讓投資人知悉。」

市場人士分析，雙方要談成勢必會發生幾大問題，一、由誰主導；二、未來如何整併；三、企業文化間的磨合需要時間，畢竟經營方式跟文化都不同，其實雙方傳合併已不是第一次，但過往都是破局收場。而這回消息一傳出，市場投資人給予正面期待，認為將來合作成真，對股價勢必有正面幫助。