新光金、台新金合併有譜？ 金管會六字回應

新光金（2888）與台新金（2887）今（31）日再度傳出合併可能，金管會對此表示，「尊重市場機制」，由併購雙方決定，鼓勵金融機構依照市場機制、遵循法令規定，且符合大眾（包括股東、員工及客戶）利益等原則下，基於業務發展進行併購。

據了解，新光金在3月29日董事會臨時動議上，有董事提出成立與台新金合併的研究小組，新光金對此低調回應，董事會中討論的內容不予評論，但有任何決議一定會對外公告。

金管會銀行局副局長林志吉表示，金融機構整併是由併購雙方決定，金管會主要是提供友善的併購法規環境，鼓勵金融機構依照市場機制、遵循法令規定，且符合大眾（包括股東、員工及客戶）利益等原則下，基於業務發展需要進行併購。

至於金融機構是否整併，林志吉指出，由金融機構自發性決定，由於涉及股東意願及規劃，金管會尊重市場機制。

林志吉也提及，一般而言，金管會對於金控公司轉投資案件的審查重點，包括財務及資本結構的健全性、資金來源妥適性及守法性，且金控公司投資以後還是要維持健全經營才行。