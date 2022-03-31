經濟強勢、央行升息 新台幣料將止跌回強

彭博資訊報導，新台幣匯價在經歷將近四年來最大的一季跌幅後，預料將止跌回強，主因為台灣強健的經濟以及央行可能再多次升息，將提供支撐。

澳盛銀行集團（ANZ）估計，新台幣對美元的匯價，預計將在第3季結束時升到新台幣27.9元兌1美元；新台幣在29日跌到1美元兌新台幣28.79元，是2020年12月以來最低匯價，因為外資大量在台灣股市賣股匯出。

不過，新台幣近日的強勁上漲，顯示止跌回升的趨勢可能已經開始，30日已回漲到1美元兌28.65台幣，比起29日的低點回升約0.6%。

澳盛銀行指出，台灣的出口數據強勁，強健的經濟表現讓台灣央行有能力追隨美國聯邦準備理事會（Fed）的升息腳步，今年可能將有多次升息，澳盛銀行估計到明年時，台灣的基準利率將升到2%以上。

中央銀行在17日宣布升息25個基點，使基準利率升至1.375%，升息幅度是2007年以來最大，震撼市場。央行同時也上調今年的經濟增長率預期，從4.03%增至4.05%，利率交換市場現在的交易顯示投資人預期台灣央行今年還會再升50個基點。