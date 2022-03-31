凱基銀攜Uber Eats 推外送員貸款90天0.01%超低利

凱基銀行與Uber Eats合作推出「外送夥伴專屬備用金」的額度型貸款，新推出外送夥伴備用金加碼回饋方案，除了維持舊有優惠90天內享超低利率0.01%，最高額度可達20萬元，且即日起至6月30日止，只要新戶申辦並成功啟用額度，即贈送便利商店200元禮券，讓Uber Eats外送夥伴在漲價浪潮下也能享有小確幸。

凱基銀行去年起與Uber Eats合推「外送夥伴專屬備用金」額度型貸款，過程中觀察到許多在外奔波的外送員也受物價上漲所苦，「萬物齊漲，就是薪水不漲」，面對銀行升息和通膨壓力大喊吃不消，凱基銀行聽見外送員心聲，因此推出加碼回饋。

凱基銀行個人金融總處資深副總敖蓓寧表示，外送員仍被多數銀行歸類為收入不穩定的族群，在需要資金時，難以取得貸款。凱基銀行努力成為「普惠金融的實踐者」，針對外送夥伴的收入樣態，設計「外送夥伴專屬備用金」方案，外送夥伴只需要近一個月的跑單紀錄即可申請。不同於一般信貸，此方案提供外送夥伴免開辦費、24小時可隨時動用、提前還款免違約金的小額貸款，前90天還享有0.01%優惠利率，期望能幫助更多外送員減輕生活負擔。

凱基銀行舉例，自疫情以來加入外送兼差的張先生，面臨逐漸上漲的車價與即將到來的繳稅季，近期想汰換常常發不動的機車，於4月1日線上申辦「外送夥伴專屬備用金」並同時啟用額度，立即獲贈200元便利商店禮券，並且立刻省下一般信貸所需的開辦費約8,000元。在利息的部份，假設張先生動用備用金額度10萬元，4月1日起至6月29日止共90天，張先生只需負擔利息3元與200元的動用手續費共203元，緊急資金需求成本相對輕鬆許多。

為服務在外奔波的外送人員，「外送夥伴專屬備用金」從申請、簽約到對保皆可線上完成。透過Uber Eats外送合作夥伴好康公告專屬連結，上凱基銀官網留下聯絡資訊，即有專人協助完成申辦。