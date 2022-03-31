中壽四大徵才專案招聘業務員 財務補助最高破50萬元

中國人壽業務員成長大爆發。近年中壽積極推動轉型計畫，以數位躍升驅動成長，徵才成果亮眼2021年中壽業務員登錄人數淨增加2,140人成長率高達16%，根據媒體調查，中壽業務員第13個月定著率高達79.6%，這些亮眼成績皆為業界第一此外，今年截至2月，中壽更是少數業務員正成長的壽險公司，顯示中壽已為保險業務員的首選雇主品牌，並朝「成為最值得推薦與信賴的壽險公司」目標邁進。

因應數位浪潮，中壽秉持創業家精神，以客戶為中心的創新思維，專注投入數位轉型，導入AI人工智慧、大數據，並斥資打造首座數位化智能訓練中心讓中壽業務員從教育訓練，就化身為智能保險家共同乘上保險轉型的數位浪潮，用行動定義自身價值。

2021年各行業受疫情影響，在工作上面臨更多未知與挑戰，在就業市場一片低迷下，中國人壽求才若渴，今 (2022)年進一步擴大業務員召募開口，針對不同類型的求職者提供更多元、完善的增員專案，包括：新秀、精英、千大及領航等四大專案，無論是初踏入職場的社會新鮮人、有工作年資的轉職者，甚至是同業的業務好手，中國人壽都展現培育人才決心，根據不同族群提供在產業深耕的財務補助，協助有意願嘗試業務工作、發展組織團隊的夥伴，在壽險業卓越成長的機會。

對於保險業務工作有興趣，符合高中職以上學歷者可選擇「新秀專案」，中壽從教育訓練建構數位化的氛圍及環境，配合獨家開發的數位工具，在循序漸進的金融專業學習與漸進式的成長環境，財務補助最高達17.5萬元，穩紮穩打下成為業務精英。

若想挑戰高薪，建立並經營自己的團隊者，中壽針對具潛力及上市櫃公司轉職者提供「精英專案」與「千大專案」。「精英專案」尋找具潛力、對金融業或業務工作有興趣的精英族群，開啟新階段的培育主管養成，並提供15個月的財務補助，符合條件且達標者，最高可領取38萬元及一台iPad；「千大專案」則提供轉職者一個專屬跑道，只要符合上市櫃公司千大、公務員或軍人身分且年薪達一定資格者即可參與，「千大專案」財務補助最高達50.5 萬元，並提供更快速成為業務中階主管的機會。

針對壽險業優秀的業務主管，中壽推出「領航專案」，將幫助更多有企圖心的業務主管在壽險事業發展得更加成功。

中壽長期穩健經營，深耕永續發展，未來將持續投入大量資源，提供紮實的培訓系統及完整學習課程，協助同仁打造就業即戰力、提升在職競爭力，助新鮮人站穩職場腳步，一同邁向卓越。