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玉山銀獲泰國、越南央行同意 設曼谷及胡志明辦事處

經濟日報 / 記者楊筱筠／即時報導

玉山銀行亞洲布局再傳喜訊，近期玉山已獲得泰國、越南央行同意設立曼谷代表人辦事處、胡志明巿代表人辦事處，玉山將在海外10個國家地區設立30個海外據點，為玉山銀行海外布局再下一里程碑。另外，金管會也已於3月24日(四)核准本行申請設立福岡分行，未來將向當地主管機關進行申請。

玉山現已設有柬埔寨及大陸地區2家子行，洛杉磯、香港、新加坡、同奈、雪梨、布里斯本、仰光、東京等8家分行及越南河內1家代表人辦事處，未來玉山將持續發展國內外金融平台，串連兩岸三地與東協據點，打造更好的亞洲金融服務平台，協助國際企業和台商在海外布局發展，提供顧客更完整的跨境金融服務。

邁向第四個十年，玉山將以亞洲為核心，壯大海外規模及發展在地特色業務，聚焦金融科技、ESG永續發展，做好風險管理並提供顧客更優質的金融服務，致力成為亞洲具特色的標竿銀行。

玉山銀行 越南 金融科技

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