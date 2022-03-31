三分天下！滙豐明刷進威秀影城 搶當外銀電影神卡老大

花旗銀不再是獨占威秀影城的外銀信用卡。明（4月1日開始），滙豐銀正式攜手威秀影城刷進電影院，成為威秀影城全台購票合作的第三家銀行，除了推出刷卡購票平日7折的優惠，新卡友還可享票價加碼現金回饋50%，以超值的優惠正式宣告回歸信用卡電影購票市場，要搶當新一代「電影神卡」。

威秀影城過去長期與花旗銀合作，目前還與台新銀合作，兩張銀行信用卡卡友都可在全台威秀影響購票享優惠。

中信銀則是僅有Global Mall聯名卡可以享有優惠，且限定威秀影城新北中和店購票打7折。

據了解，威秀影城與銀行信用卡合作都採一年一約制度，滙豐銀與威秀影城合作，將從明天起的一年內，滙豐卡友於威秀影城自動取購票機或官網 /官方App購票，即享平日週一至週四全票7折優惠，還可以新台幣35元的超值價格加購小爆米花加上中杯可樂套餐，讓消費者大飽眼福與口福。

隨著國內疫情趨緩，電影產業復甦，許多強檔電影都將於2022年接力上映。滙豐（台灣）商業銀行（以下簡稱滙豐銀行）看好後疫情產業再興，並為回饋廣大卡友支持，與威秀影城再次攜手合作。

滙豐台灣財富管理暨個人金融事業處資深副總裁黃至弘表示，滙豐銀行時時洞察市場動向，不斷創造更豐富、更貼近客戶需求的用卡服務與優惠。滙豐銀行觀察到在後疫情時代，娛樂產業逐漸復甦，2022年成了電影強檔大爆發的一年，消費者都期待著能重回聲光效果俱佳的電影院內享受觀看強檔大片的樂趣，因此滙豐銀行與台灣知名連鎖影院威秀影城再度聯手推出購票優惠！此外，本次的新卡友加碼現金回饋50%活動，更是要讓卡友開心購票進影院看好、看滿，滙豐銀行回歸信用卡電影購票優惠市場可以說是誠意滿滿，讓消費者盡情享受美味光影之旅。

黃至弘更進一步說明，為邀請新卡友一起加入這波電影熱潮，自2022年4月1日至2022年7月31日止，新申辦滙豐匯鑽卡、現金回饋御璽卡或滙豐旅人卡的卡友，於威秀影城不限平假日，再享現金加碼回饋50%，每月回饋最高300元，回饋超優惠，機不可失！

4月1日起，消費者將在台北信義區街頭看見滙豐銀行的大型戶外看板，期待大家發現其中電影元素的箇中趣味，有趣的看板也勢將成為信義區的打卡熱點。