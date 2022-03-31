純網保為何吸引中信金？ 總座吳一揆889字詳解

金管會預計開放純網路保險公司執照，中信金控（2891）總經理吳一揆今(31)日下午在法說會上首次證實，中信金有做評估。他也解釋，純網保具有吸引年輕客戶、經營資本少等好處，希望金管會保險局在商品審查上給予「包裹式」核准，讓台灣的純網保可以順利孕育。

中信金控下午舉行去年第4季法說會，以下為吳一揆在法說會上，針對中信金評估申設純網路產險公司，以及市場盛傳遠東集團找中信金合作申設之事，原汁原味的談話。

網路產險（指申請設立純網路產險公司）的事情，我們是有做評估中，我們從全球產險的發展，如果各位清楚看到，歐美很多大的、老的保險公司都採用了很多的數位品牌來針對不同客群提供產品需求，我們也看到很多新創公司在產險當中做得很好。台灣的產險市場對於很多比較快速或者需要比較簡單、方便取得產險商品，並沒有辦法有快速管道。

舉例來講，英國的ZEGO公司，以網上產險的經營方式，能夠按需求付費、有靈活的訂價、多元的數據、精準的風控，可以做到你的保險可以Pay and You Go。舉例來講，現在三點鐘，你要六點租車子去台中，可以上網買兩個小時的保險，需求上面能夠碎片化跟精準化，滿足各個不同客群的需求。

美國有家網路保險公司叫做Lemonade，檸檬汁，把壽險、車險等等做到碎片化，同時另外提供租客跟屋主需要的保險。美國租房子不像台灣，都會要提供租客保險。第一，租客有可能把他原來的東西弄壞了，可以提供一些理賠；假設租客在家裡摔倒了，因為你的設計不良，可能會告屋主，屋主有的時候需要買產險商品來轉移責任風險，這些都是非常廣泛運用的場景。

寵物險也是，國外甚至可以精細到，假設家裡有養狗，會寄照片給飼主看是哪一種狗，根據過去DNA計算告訴他，可能比較容易生哪一種病，或者是牠們的壽命大概多長，能夠迎合年輕族群的需求。

所以我們相信說，今天在台灣的產險市場上，在所謂的網路保險（指「純網保」），我們看得到，應該會得到更多年輕人的歡迎。有很多的東西，透過碎片化應用，能夠直接從網路上、從手機上做的話，可以大幅度的減少經營者需要投入的資本，而不是說每一張保單都要親簽，保險公司才能去承做。

我們也知道，保險局正在公聽，同時希望大家給予意見，網路保險開放，我們當然覺得，主管機關希望給一般大眾更多好的選擇，絕對是正向的。可是在網路保險端，產品核准的速度等等也會影響經營，如果按照傳統方式，很可能效率會比較慢。

很多碎片化東西，形式很相像，如果能夠一包的來去核准而不是單個保單的核准，這也是因應網路保險發展，從監理的角度需要有一些改變的地方。

我們到目前為止都在評估，當然，新聞上面也有幫我們跟其他的好的集團配對，我們如果真的有任何具體的發展，我們再跟各位報告。