反映成本 饗賓餐旅旗下四大Buffet5月起調漲
饗賓餐旅為合理反人力與食材成本上漲的需求，旗下四大Buffet品牌自2022年5月1日起餐價進行部分調整。
2022年5月1日起，饗賓餐旅部分品牌饗食天堂、果然匯、饗饗、旭集調整部分餐價，並且新增果然匯（除竹北店）四家分店平日下午餐餐期，其中饗食天堂、饗饗及旭集三個品牌平日下午餐維持原價，其餘餐期皆做調整，四個品牌的調漲幅度約為7%左右。
關於餐券的部分，饗賓餐旅集團也表示，3月31 日調整部分餐券方案 (限5/1起適用)，至於在此款方案以外的舊版餐券，若在優惠期間於當餐次使用(依信託截止日為主)，則不需補差價，逾優惠期間則依券面商品金額折抵餐費，餐費不足的部分須補差額。而饗饗和旭集的餐券因無優惠期間的問題，所以自5月1日起若使用舊餐券則依券面商品金額折抵。
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