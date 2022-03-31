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為孩子儲蓄 富達：台灣女性全球居冠

聯合報 / 記者賴昭穎／台北即時報導
各地區受訪者擁有「孩子儲蓄帳戶」之比率。圖／富達國際提供
各地區受訪者擁有「孩子儲蓄帳戶」之比率。圖／富達國際提供

婦幼節即將來臨，根據富達國際「2022年全球女性投資理財調查」顯示，72%台灣女性認為自己經濟獨立，比率為所有調查地區中最高，且持有為孩子儲蓄的帳戶的比例也高達50%，全球居冠。過去一年33%台灣女性收入受疫情衝擊而減少，超過一半以上的女性以減少治裝費及渡假來節省開支，僅有10%女性為此選擇減少孩子的出遊。

富達國際這項調查發現，受訪台灣女性擁有的投資理財帳戶中，活存（83%）、定存（66%）、孩子儲蓄帳戶（50%）排名前三。其中台灣女性擁有為孩子儲蓄帳戶的比例高達五成，不僅高於男性（45%），更是所有參與調查地區中最高比率，顯示台灣女性在理財方面不只考量自身需求，尤其重視為孩子的未來超前部署。

2022年疫情持續延燒，富達調查顯示33%的受訪台灣女性在過去12個月收入減少、36%儲蓄金額減少；而生活成本過高、欠缺就業保障及收入水平低等三大因素，是阻礙台灣女性實現經濟獨立的主因。面對嚴峻的環境之下，台灣女性主要以減少治裝、減少度假、減少食物花費加以應對，僅10%為此減少孩子的出遊。相對於台灣男性在面對收入減少的困境，雖然前三大應對措施與女性相同，但18%選擇減少孩子的出遊，幾乎是女性的兩倍。

富達調查顯示，「退休後有能力照顧自己」是幾乎所有受訪台灣女性（96%）的首要人生目標，然而，將近一半受訪女性認為退休後無法擁有期望的生活基金，並且認同透過提高薪資和學習投資理財，是最有助於達成經濟獨立的方法。此外，台灣女性在進行投資同時也具有責任感，69%認為投資人為社會的永續性負責是重要的，56%期望可以透過投資為世界帶來正面的發展。

富達投信基金經理人夏苔耘說：「多重數據顯示女性以家庭為重、以孩子優先的天性。然而，女性在薪資水準上普遍處於弱勢，加上投資理財態度的保守，若單以儲蓄作為理財手法，恐不及通膨及物價飆漲，使得女性與退休儲蓄目標的距離更難以拉近。積極的財務規劃和長期投資可說是協助女性實現經濟獨立的重要一環，鼓勵女性可以勇敢地踏出這一步，並適時尋求專業建議。其中選擇投資ESG相關產品不僅更有機會於長期獲得較好的報酬，同時能兼顧永續責任，不僅有助女性朝個人財務目標邁進，成就在經濟上變得更獨立，同時能藉由投資發揮影響力，許下一代一個更美好的永續未來。」

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