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中信金踐行ESG 將提名首位女性獨董

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導

中信金控（2891）今(31)日舉行去年第4季法人說明會，會中宣布，去年底資產規模突破7兆元，且為踐行ESG，今年6月股東會董事改選時，將提名四位獨立董事，其中包含一名女性候選人，以強化董事會獨立性及落實性別平等價值。

中信金的法人說明會由總經理吳一揆及財務長暨發言人邱雅玲共同主持。中信金表示，2021年全年稅後純益較去年成長26.5%，其中，核心子公司中國信託商業銀行去年取得泰國LH金融集團主導權後，中信金去年底總資產規模突破7兆元。

中信金致力永續發展，持續列為道瓊永續指數(Dow Jones Sustainability Index, DJSI)中，世界指數(World Index)及新興市場指數成分股(Emerging Markets Index)、MSCI台灣ESG領導者指數(MSCI Taiwan ESG Leaders Index)成分股，更是亞洲首家以碳核算金融聯盟(Partnership for Carbon Accounting Financials, PCAF）方法學揭露財務碳排放量盤點，及台灣唯一加入全球影響力投資聯盟(Global Impact Investing Network, GIIN)的金融機構。

今年更成為首家台灣企業加入自然相關財務揭露工作小組(Taskforce on Nature-related Financial Disclosures, TNFD)。

中信金推動綠色融資與永續投資不遺餘力，2021年中信銀行綠色融資餘額達新台幣1,528億元、發行與承銷永續債券總額達新台幣33億元，台灣人壽投資永續債券、股票及永續專案融資總額達新台幣415億元，成果斐然。

中信金首次參與評比即入選2022年的彭博性別平等指數(Bloomberg Gender Equality Index，簡稱「GEI」)，將於今年股東會董事改選時，提名四位獨立董事，其中包含一名女性候選人，期望透過此舉持續強化董事會獨立性及落實性別平等價值。

中信金控 新台幣 股東會

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