新光金與台新金合併有譜？新光金：有決議會公告

新光金（2888）與台新金（2887）傳出合併可能！據媒體報導，新光金在3月29日董事會臨時動議上，提出將成立與台新金合併的研究小組，並且在會議上無人反對，將列入下次董事會正式議案討論。對此，新光金控代理發言人呂雅茹表示，「董事會中討論的內容，不予評論，若有任何決議事項，將依規定辦理公告，讓投資人知悉。」

知情人士指出，新光金這幾年來紛紛擾擾很多，經營面臨新舊文化衝擊，經營方向調整各自大股東意見都分歧，再傳合併案，並不意外。據悉，新光金合併台新金的傳聞已經不是第一次，但過往都是破局收場，主要是合併後吳家兄弟究竟由誰主導，雙方談不攏有關。

市場人士分析，金融業逐步走向大者恆大趨勢，新光金經營本以「壽險」為主體，台新金則是以「銀行」為主，如今再跨入人壽事業，未來若雙方合併，在經營績效上互補、整併效益發揮綜效，外界來看絕對樂觀其成。

新光金去年賺224.86億，金控排名第7，台新金203億，排名第10，若兩家金控獲利相加有427.86億，排名將大舉躍升至第4。

市場人士認為，觀察新光金股價長期維持在10多元，股價表現與投資人期待有蠻大一段差距，時而傳出與台新金合併，亦是時勢所逼。對新光金來說，與其內部進行經營體制上改變、曠日費時，不如走合併這條路，帶進新文化的整合效益，反而對新光金更有利。

據了解，雙方要談成勢必會發生幾大問題，一、由誰主導；二、未來如何整併 ；三、企業文化間的磨合需要時間，畢竟經營方式跟文化都不同。消息傳出，投資人勢必會期待，將來合作成真股價一定給予正面反應。

台新金近年股價一路向上，受惠整併壽險效益，股價衝上20元，表現不算遜色，然雙方能否真正合作還是得看經營階層的決心。對合併案傳聞，目前尚未取得台新金回應。