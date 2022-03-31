2月製造業景氣燈號連五綠 3月戰爭陰影浮現

台經院今天公布2月製造業景氣燈號，2月製造業受惠全球經濟復甦，進出口及外銷表現佳，廠商對未來半年景氣維持樂觀看法，2月製造業景氣信號值增加0.92分至5.16分，燈號出現連續第5個代表持平的綠燈。但2月底俄烏開戰後，農工原物料短缺及價格上揚，干擾全球貿易及供應鏈運作，加重全球通膨壓力，且中國大陸東莞及深圳封城措施，可能影響兩岸供應鏈生產，都是未來經濟前景變數。

台經院表示，2月雖工作天數因春節及228連假減少，壓縮生產量能，製造業仍受惠於全球經濟復甦態勢，2月進出口、外銷訂單與生產等指數年增率續呈雙位數成長，推升需求、原物料投入等面向指標表現，讓多數製造業廠商對未來半年景氣維持樂觀看法；台股上半月反映春節期間主要經濟體股市走揚，下半月受到外資因烏俄戰爭大幅賣超，致加權指數呈現先漲後跌，影響經營環境面指標表現。

整體而言，2月仍受惠創新應用商機及各國積極推動基礎建設、帶動出口、生產及外銷訂單等指標續強，使得製造業廠商看好未來半年景氣表現，顯示出第一季製造業表現不弱，因此製造業景氣燈號出現連續5個月代表持平的綠燈，從信號分數來看，2月分數為近三個月以來的新高，主要是缺料問題緩解，遞延出貨，推升原物料投入面指標表現，這也顯示出目前製造業表現依舊穩健。

展望未來，烏俄戰事已持續月餘，歐美對俄國制裁從個人、金融面、轉向經濟面，包括俄國重要出口品—能源、礦物與農業等產品，此已引發近期農工原物料短缺及價格上揚，干擾全球貿易及供應鏈運作，加重全球通膨的壓力。

另外，新變種病毒疫情持續在亞洲擴散，尤其是日、韓及中國等地區，前兩者採與病毒共存政策，但中國仍維持清零政策，3月包括吉林省、東莞及深圳等地區進行嚴格的防疫管制，東莞及深圳為台商重要生產基地，封城不僅影響中國今年經濟表現，連帶地兩岸間產合作供應鏈也可能受到衝擊，這些事件因素的影響程度，皆是未來觀察重點。