獨家／遠東集團找中信金合攻純網保

「純網保」出現最強跨集團聯盟！金管會開放設立純網路保險公司，預計今年8月受理申請、11月截止，來自電信與金融保險業消息，遠傳（4904）集團找上中信金控集團，準備申設純網路產險公司執照，雙方並已簽署保密協定。

遠東（2845）集團所屬遠傳電信有700多萬手機用戶數，與富邦集團所屬台灣大哥大（3045）處於伯仲之間；遠東集團旗下遠通電收更是擁有高速公路收費ETC的獨門業務，前述兩項龐大資料庫未來可與純網路產險擦出的火花，備受期待。

消息人士指出，富邦集團的台灣大哥大、富邦媒體科技(momo)等，正與富邦金控子公司、國內產險業龍頭富邦產，積極規劃申設「純網產」執照，遠東集團找上有產險孫公司的中信金控（2891）合作，有助與富邦集團互別苗頭。

國內電信業者長期為低價、吃到飽的紅海市場所苦，透過產險商品與服務來創造附加價值、強化異業行銷，例如，綁電信門號送高速公路險；針對喜歡玩水的用戶贈送海域險、喜歡爬山的用戶贈送登山險，有助提高客戶黏稠度、開創新藍海。

針對遠東集團，尤其是遠傳電信，準備與中信金、台灣人壽、中信產險等，合攻「純網產」的說法，遠傳電信發言人賴晴風今(31)日上午表示，遠東集團不是金控公司也沒有產險公司，遠傳電信一貫立場為，只要對客戶有利、能讓客戶更方便、更習慣與該公司的業務連結，遠傳電信都有興趣。

純網保可能短期內難以賺錢，遠傳電信為何還想投入？賴晴風說，公司的業務發展應從高遠格局思考，賺錢其次，總是得付出一些成本，讓客戶可以綁得更緊。