聽新聞
test
0:00 / 0:00
獨家／遠東集團找中信金合攻純網保
「純網保」出現最強跨集團聯盟！金管會開放設立純網路保險公司，預計今年8月受理申請、11月截止，來自電信與金融保險業消息，遠傳（4904）集團找上中信金控集團，準備申設純網路產險公司執照，雙方並已簽署保密協定。
遠東（2845）集團所屬遠傳電信有700多萬手機用戶數，與富邦集團所屬台灣大哥大（3045）處於伯仲之間；遠東集團旗下遠通電收更是擁有高速公路收費ETC的獨門業務，前述兩項龐大資料庫未來可與純網路產險擦出的火花，備受期待。
消息人士指出，富邦集團的台灣大哥大、富邦媒體科技(momo)等，正與富邦金控子公司、國內產險業龍頭富邦產，積極規劃申設「純網產」執照，遠東集團找上有產險孫公司的中信金控（2891）合作，有助與富邦集團互別苗頭。
國內電信業者長期為低價、吃到飽的紅海市場所苦，透過產險商品與服務來創造附加價值、強化異業行銷，例如，綁電信門號送高速公路險；針對喜歡玩水的用戶贈送海域險、喜歡爬山的用戶贈送登山險，有助提高客戶黏稠度、開創新藍海。
針對遠東集團，尤其是遠傳電信，準備與中信金、台灣人壽、中信產險等，合攻「純網產」的說法，遠傳電信發言人賴晴風今(31)日上午表示，遠東集團不是金控公司也沒有產險公司，遠傳電信一貫立場為，只要對客戶有利、能讓客戶更方便、更習慣與該公司的業務連結，遠傳電信都有興趣。
純網保可能短期內難以賺錢，遠傳電信為何還想投入？賴晴風說，公司的業務發展應從高遠格局思考，賺錢其次，總是得付出一些成本，讓客戶可以綁得更緊。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言